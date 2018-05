Scolile vasluiene, din nou în topul competitiei «Scoala Europeanã»

joi, mai 10, 2018, 3:00

Toate cele sase unitãti de învãtmânt vasluiene înscrise în cea de a XV-a editie a competitie pentru obtinerea certificatului „Scoalã Europeanã” au dobândit acest certificat, care le oferã recunoastere din partea institutiilor europene.

În perioada 23-28 aprilie 2018, la Botosani a avut loc evaluarea portofoliilor depuse de unitãtile scolare din tarã in cadrul Competitiei Nationale pentru obtinerea Certificatului ‘Scoala Europeanã’, editia 2018. La aceastã editie au participat 112 unitãti scolare, din toate judetele tãrii, printre care si 6 unitãti scolare din judetul Vaslui, fiind premiate 61 de unitãti, care au dobandit sau si-au reconfirmat statutul de ‘Scoalã Europeanã’. În urma evaluãrii portofoliilor, toate cele 6 unitãti scolare vasluiene au obtinut certificatul ‘Scoalã Europeanã’, mai mult, situandu-se in primele 20 scoli la nivel national. Astfel, Scoala Gimnazialã ‘Vasile Parvan’ din Barlad a intrunit cel mai mare punctaj, clasandu-se pe locul I, alte trei scoli barlãdene fiind clasate intre primele zece unitãti scolare la nivel national. Este vorba de Scoala Gimnazialã ‘Manolache Costache Epureanu’ – locul III, Scoala Gimnazialã ‘Stroe Belloescu’ – locul VII, si Colegiul Tehnic ‘Al. I. Cuza’, clasat pe locul IX. La randul lor, prin punctajele obtinute, Scoala Gimnazialã ‘Mihai Eminescu’, din Vaslui, s-a clasat pe locul XIII, iar Scoala Gimnazialã ‘George Tutoveanu’ Barlad, pe locul XX. Trebuie spus cã Scoala Gimnazialã ‘Vasile Parvan’ Barlad a obtinut, la aceastã editie, primul sãu titlu de ‘Scoalã Europeanã’, celelalte cinci unitãti scolare vasluiene reconfirmandu- si-l, pentru a doua oarã. De altfel, situarea scolilor vasluiene pe primele locuri in aceastã competitie a devenit deja o traditie, iar ca numãr de institutii ce au obtinut aceastã titulaturã, Vasluiul se aflã pe un loc fruntas, inaintea multor multor judete, unele gãzduind chiar centre universitare! ‘Sunt bucuroasã cã, si in acest an, scolile vasluiene intrate in competitie au obtinut rezultate excelente, ceea ce denotã, incã o datã, trendul ascendent pe care se aflã invãtãmantul vasluian, trend confirmat an de an si de rezultatele obtinute de elevii nostri la concursurile si olimpiadele scolare, ori la examenele nationale’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui.