Scoala Gimnazialã «Mihai Eminescu» din Vaslui, pentru a doua oarã «Scoalã Europeanã»

vineri, mai 11, 2018, 3:00

Scoala Gimnazialã ßMihai Eminescu’ din Vaslui a obtinut, pentru a doua oarã, titlul de ßScoalã Europeanã’, situandu-se pe locul al XII-lea la nivel national, cu 169 de puncte. La cea de-a XV-a editie a competitiei, organizatã de Ministerul Educatiei Nationale, au participat 112 institutii de invãtãmant, 61 fiind declarate castigãtoare. ‘Certificarea scolii cu titlul ‘Scoalã Europeanã’ ne conferã recunoastere si prestigiu in cadrul comunitãtilor educationale, iar eforturile pe care le face scoala noastrã pentru mentinerea titlului obtinut determinã un interes tot mai crescut pentru dezvoltarea de noi si noi proiecte, ceea ce conduce la o imbunãtãtire a managementului scolar si la dezvoltarea unei culturi organizationale solide. Competitia pentru obtinerea certificatului ßScoalã Europeanã’ este recunoscutã de institutiile europene ca un bun exemplu de sustinere si valorizare a parteneriatelor scolare dezvoltate in cadrul programelor europene din domeniul educatiei si formãrii profesionale’, a subliniat prof. Doina Lauriana Cocuz, directorul Scolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ Vaslui. Competitia ‘Scoalã Europeanã’ se adreseazã tuturor unitãtilor de invãtãmant preuniversitar care au fost si sunt implicate in programele europene din domeniul educatiei si formãrii profesionale si constã in evaluarea calitãtii si coerentei managementului scolii, reflectat in documentele manageriale, precum si a impactului pe care activitãtile derulate in cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizationale si a ethosului scolii.