Scoala din Perieni, prinsã în Proiectul E.ON «Energie în scolile co-pilãriei»

joi, mai 17, 2018, 3:00

Zece scoli din tot atâtea judete vor beneficia în curând de un iluminat eficient si modern, la acestea fiind în curs de montare 6.000 corpuri de iluminat si 15.000 tuburi led, costurile ridicându-se la circa 650.000 euro.

E.ON continuã si în acest an proiectul „Energie în scolile co-pilãriei”, dedicat institutiilor de învãtãmânt prescolar, gimnazial sau liceal, aflate în judetele în care compania activeazã. „Stim cu totii cât de importantã este în general iluminarea corectã a încãperilor pentru buna desfãsurare a oricãrei activitãti si în mod special a acelora în care sunt implicati si copii. De aceea am ales sã sustinem si în 2018 noi unitãti scolare prin oferirea de solutii de iluminat eficient al spatiilor de studiu. Dorim sã asigurãm elevilor si cadrelor didactice conditii mai bune de predareînvãt are si, în acelasi timp, sã contribuim la economisirea energiei electrice”, a declarat Dan Morari, Director General Adjunct E.ON România. Printre unitãtile scolare incluse în proiectul Energie în scolile co-pilãriei 2018 se numãrã si Scoala Gimnazialã din comuna Perieni, judetul Vaslui. În luna aprilie, au fost demarate lucrãrile pentru înlocuirea integralã a sistemului de iluminat din zece scoli din tarã cu sisteme cu tehnologie modernã, având un consum redus de energie. Vor fi înlocuite în acest an circa 6.000 corpuri de iluminat si 15.000 becuri incandescente, costurile ridicându-se la aproxima-tiv 650.000 euro. Lucrãrile vor fi finalizate la începutul lunii oc-tombrie si beneficiari sunt peste 10.000 de copii si cadre didactice dar si 10 primãrii care vor avea de achitat facturi mai mici pentru energia electricã. Reprezentantii E.ON sunt încrezãtori cã initiativa lor va avea succes si în 2018 si va contribui la îmbunãtãtirea condi- tiilor de desfãsurare a lectiilor din scolile incluse în proiect. „Ne dorim un mâine sigur pentru generatiile viitoare si atunci trebuie sã se implicãm de astãzi cu toatã rãspunderea pentru realizarea acestui obiectiv”, se aratã într-un comunicat de presã al companiei. De mentionat cã, începând cu anul 2005, E.ON România a sustinut cu peste 12 milioane euro numeroase proiecte de responsabilitate socialã în comunitãtile în care îsi desfãsoarã activitatea, numã rul total al beneficiarilor acestor initiative ridicându-se la aproximativ 295.000. Numai în domeniul educatiei au fost derulate proiecte de peste 5,7 milioane eur, de acestea beneficiind circa 190.000 de copii. Grupul german E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului opereazã o retea de distributie a gazelor naturale în lungime de peste 22.000 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.000 km si deservesc circa 3,1 milioane de clienti din 20 de judete situate în jumãtatea de Nord a tãrii. De la intrarea pe piata localã, E.ON a investit circa 1,5 miliarde de euro în principal pentru modernizarea retelelor de gaze si electricitate si a virat cãtre stat impozite si taxe de 1,9 miliarde de euro.