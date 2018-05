Scoala «Alexandra Nechita» Vaslui, printre cîstigãtorii Concursului Scoala Zero Waste Editia 2018

joi, mai 31, 2018, 3:00

Concursul National de Educatie Ecologicã Scoala Zero Waste editia 2018 a ajuns la final. Pe durata celor 10 sãptãmâni de concurs, scolile participante au fost încurajate (si punctate pentru asta) sã organizeze numeroase sesiuni de educatie ecologicã, proiectii de materiale educative si ateliere de reciclare creativã, atât pentru ei, cât mai ales pentru ceilalti elevi din scoalã si pentru comunitatea localã.

Editia 2018 a concursului a dat ocazia scolilor sã castige mult mai multe premii decat in anii precedenti. Scolile au putut opta pentru una din cele douã sectiuni ale concursului (clasele I-IV si VVIII), cu activitãti adaptate pe segmentul respectiv de varstã. Activitãtile claselor I-IV au pus accent pe creativitatea celor mici si pe deprinderea colectãrii selective de la o varstã fragedã, in timp ce clasele V-VIII au putut oferi solutii pentru diminuarea cantitãtii de deseuri generatã, refolosirea sau transformarea deseurilor precum si crearea de mini proiecte pentru a-si transforma scoala intr-una Zero Waste. Cei 21.891 de elevi direct inscrisi in competitia SZW2018 au realizat 78 de actiuni de curãtenie si 66 de actiuni de plantare (cu peste 8.000 de puieti de arbori forestieri si pomi fructiferi plantati). Au fost recuperate 20 de tone de plastic, 96 de tone de hartie si carton, 3 tone aluminiu si 18 tone deee-uri. Marii castigãtori ai editiei cu numãrul VI a concursului Scoala Zero Waste sunt:

Sectiunea CLASELE I-IV

Premiul I si Trofeul ‘Scoala Zero Waste’ 2018 – Tablã interactivã si videoproiector – Scoala Gimnazialã Domino Servite, Voiteg, Timis Premiul II – Calculator si imprimantã multifunctionalã – Scoala Gimnazialã ‘Ion I. Graure’, Bãlteni, Olt Premiul III – Videoproiector – Scoala Gimnazialã ‘Ion Luca Caragiale’, Tulcea, Tulcea

Mentiuni – Imprimantã multifunctionalã Scoala Gimnazialã Nr. 4 ‘Elena Donici Cantacuzino’, Pucioasa, Dambovita; Scoala Gimnazialã ‘ Alexandra Nechita’, Vaslui, Vaslui; Scoala Gimnazialã ‘Mihai Viteazul’, Craiova, Dolj Sectiunea CLASELE V-VIII Premiul I si Trofeul ‘Scoala Zero Waste’ 2018 – Tablã interactivã si videoproiector – Scoala Gimnazialã nr. 1 Pericei, Sãlaj Premiul II – Calculator si imprimantã multifunctionalã – Scoala Gimnazialã nr. 1, Satu Mare, Suceava Premiul III – Videoproiector – Scoala Gimnazialã ‘Sf. Dumitru’, Craiova, Dolj Mentiuni – Imprimantã multifunctionalã – Scoala Gimnazialã ‘Ion I. Graure’, Bãlteni, Olt; Liceul cu Program Sportiv, Botosani, Botosani; Liceul Tehnologic Balteni, Structura Scoala Gimnazialã Nr. 1 Pesteana- Jiu, Pesteana Jiu, Gorj Mentiune specialã – Participare Tabarã – Scoala Gimnazialã ‘Elena Donici Cantacuzino’, Pucioasa, Dambovita Profesorii coordonatori ai primelor 3 scoli clasate primesc cate o tabletã din partea organizatorilor, pentru a-i ajuta in continuare in procesul educational. Fiecare scoalã castigãtoare va desemna 5 copii care impreunã cu profesorul coordonator vor participa in perioada 22 – 26 August la Tabãra ‘Zero Waste Summer Camp’ organizatã in Judetul Arad. Dintre acesti elevi vor fi desemnati castigãtorii editiei 2018 a Concursului. Premiile vor consta in laptopuri, biciclete, tablete si multe altele oferite de Continental Anvelope Timisoara, partener traditional al concursului, impreunã cu Lidl pentru un viitor mai bun. ‘Scoala Zero Waste’ este un concurs national de educatie ecologicã si colectare selectivã destinat tuturor scolilor din invãtãmantul primar si gimnazial din Romania. Concursul dã posibilitatea elevilor si scolilor sã contribuie la protejarea mediului si reducerea poluãrii si in acelasi timp sã concureze pentru castigarea premiilor puse in joc. Ajuns la a 6-a editie, s-au implicat in competitia din acest an 237 scoli din 37 de judete si din Bucuresti.