Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãtii

marți, mai 29, 2018, 3:00

În perioada 21-25 mai, Inspectoratul de Politie Judetean Vaslui a desfãsurat, la nivel judetean, cea de-a treisprezecea editie a ‘Sãptãmanii Prevenirii Criminalitãtii’, la care au participat peste 2.000 de persoane, majoritatea elevi si profesori. Politistii au dezbãtut teme pentru prevenirea delincventei juvenile, a victimizarea minorilor, prevenirea violentei in mediul familial, prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, si siguranta rutierã, in cadrul celor peste 55 de activitãti desfãsurate. Politistii din cadrul structurilor de prevenire a criminalitãtii, ordine publicã, rutierã, criminalisticã si judiciar au desfãsurat zilnic activitãti in cadrul proiectului ‘Sãptãmana Prevenirii Criminalitãtii’. Selectate in baza prioritãtilor de actiune ale Inspectoratului General al Politiei Romane pentru anul 2018, sau desfãsurat activitãti structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi avand o altã temã (delincventa juvenilã, prevenirea victimizãrii minorilor, prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, prevenirea violentei in mediul familial si siguranta rutierã). Politistii au organizat evenimente, in cadrul cãrora elevi, pãrinti, profesori, bãtrani, administratori de societãti comerciale si de imobile, precum si reprezentanti ai comunitãtilor multiculturale au aflat despre cat de importantã este adoptarea unei conduite antivictimale si antiinfractionale. La activitãtile organizate de Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui au participat peste 2.000 de persoane, majoritatea elevi si profesori. În cadrul actiunilor au fost distribuite materiale de informare, precum pliante, afise, ghiduri si flyere. Parteneri din diverse domenii, autoritãti locale, unitãti de invãtãmant si societãti comerciale, au fost cooptati in derularea acestor actiuni.