Sãptãmânã dedicatã prevenirii criminalitãtii

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Luni, a început „Sãptãmâna Prevenirii Criminalitãtii”, evenimentele prinse în cadrul acestei suite de actiuni implicând organizarea de activitãti informativ-preventive în spatii publice, în cadrul unor întâlniri cu grupurile tintã. În fiecare zi, prin activitãtile derulate, se doreste ca mesajul politistilor sã ajungã la cât mai multi cetãteni, cu scopul de a constientiza atât necesitatea adoptãrii unor mãsuri de autoprotectie în diverse situatii, cât si consecintele care decurg din comiterea de infractiuni.

Unul dintre rolurile Politiei este acela de a reduce factorii favorizanti care conduc la comiterea de ilegalitãti, prin informare. Comunitatea este si ea responsabilã de a- si lua toate mãsurile de sigurantã si de prevenire. În practicã, in viata de zi cu zi, tendinta omului este aceea de a neglija mãsurile de sigurantã. Modul de a gandi ‘Mie nu mi se va intampla!’, este incã intalnit. Tocmai pentru a atrage atentia oamenilor asupra riscurilor, la nivel national se organizeazã ‘Sãptãmana prevenirii criminalitãtii’, in perioada 21-25 mai. Dacã ziua de luni a fost dedicatã prevenirii delincventei juvenile, cu accent pe rãspunderea contraventionalã si penalã a minorilor, prevenirea violentei in mediul scolar si a traficului si consumului ilicit de droguri, iar marti – prevenirii victimizãrii minorilor, actiunile de astãzi se vor axa pe prevenirea infractiunilor contra patrimoniului (furturi din locuintã, talhãrii si inselãciuni), infractiuni cu impact deosebit, mai ales in randul seniorilor. Ziua de 24 mai va fi dedicatã prevenirii violentei in familie, menitã sã aducã in constiinta publicului consecintele legale si psihologice ale fenomenului, precum si modalitãtile de sprijin ale victimelor. Sãptãmana prevenirii criminalitãtii se incheie vineri, 25 mai, cu o zi dedicatã sigurantei rutiere. ‘Fiecare dintre noi, fie ca pietoni, conducãtori auto, motociclisti sau biciclisti, putem contribui la cresterea sigurantei in trafic, prin comportamentul nostru si respectarea regulilor de circulatie’, se aratã intr-un comunicat de presã al IPJ Vaslui.