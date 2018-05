Revenirea la alegerea primarilor în douã tururi, proiectul primãverii în PMP

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Partidul lui Traian Bãsescu a lansat o amplã campanie de strângere de semnãturi pentru revenirea la alegerea primarilor în douã tururi. Fostul presedinte afirmã cã „alegerea primarilor într-un singur tur este o eroare politicã”.

Vrem sã dãm un semnal legat de nevoia de a repara erori legislative, care au fãcut ca democratia in Romania sã fie afectatã negativ. Unul din aceste elemente e legat de alegerea primarilor. La fel cum a fost o eroare introducerea votului uninominal, pe care l-am sustinut de bunã credintã, constatãm cã si alegerea primarilor intr-un singur tur este o eroare politicã. Este adevãrat, nu o eroare constitutionalã, CCR s-a pronuntat’, a afirmat Traian Bãsescu. Mai mult, liderul PMP a precizat cã, prin actuala lege, un partid supradimensionat, cum este PSD in prezent, aproape isi garanteazã postamentul pe care, ulterior, obtine rezultate foarte bune in alegerile legislative. Marcel Gangu, secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui, spune cã in tarã sunt suficient de multe primãrii care demonstreazã cã Traian Bãsescu este indreptãtit sã critice alegerile intr-un singur tur. ‘Domnul presedinte Traian Bãsescu a dat ca exemple municipiul Craiova, unde primarul a fost ales cu 7,7% din lista de alegãtori, municipiul Galati, cu 9,45%, dar si Capitala, unde doar putin peste 13% din totalul cetãtenilor cu drept de vot si-au exprimat optiunea la urne. Avand in vedere aceste cifre, unele chiar meschine, presedintele Traian Bãsescu are perfectã dreptate atunci cand spune cã, in prezent, primarii au devenit nereprezentativi pentru electorat. Pentru PMP, revenirea la alegerile in douã tururi este proiectul politic al acestei primãveri. Sperãm sã generãm, prin actiunea de strangere de semnãturi, acel cadru care sã permitã revenirea ale alegerile in douã tururi. Si liberalii, chiar si membrii PSD sunt constienti cã modul de desfãsurare a scrutinului nu incurajeazã prezenta la vot, dar dacã pe liberali pare sã nu ii intereseze tema, social-democratii nu au niciun interes sã corecteze aceastã abordare, care lor le aduce beneficii politice uriase’, a declarat Marcel Gangu. Secretarul general al Organizatiei Judetene PMP Vaslui a reamintit faptul cã, in 2015, presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a depus o initiativã legislativã in acest sens, care a trecut tacit de Senat si care este pe ordinea de zi la Camera Deputatilor, cu raport negativ de la Comisia de administratie localã, prin votul PSD si, culmea, al PNL.