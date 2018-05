Protectia Consumatorilor, amenzi de aproape un miliard de lei vechi, in aprilie

joi, mai 10, 2018, 3:00

În luna aprilie 2018, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vaslui a desfãsurat 192 de actiuni de control pentru verificarea respectãrii prevederilor legale privind protectia consumatorilor, actiuni tematice de control si pentru cercetarea reclamatiilor si sesizãrilor primite din partea consumatorilor. Urmare deficientelor constatate, au fost dispuse oprirea temporarã a comercializãrii pentru produse alimentare si nealimentare in valoare de 6.321 lei, panã la eliminarea sau, dupã caz, remedierea deficientelor constatate, precum si oprirea definitivã a comercializãrii si retragerea din circuitul comercial pentru produse alimentare si nealimentare in valoare de 5.351 lei. Pentru incãlcarea prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor, au fost sanctionati contraventional 163 operatori economici, fiind aplicate 59 de amenzi contraventionale, in valoare totalã de 91.000 lei, si 104 avertismente. În aceeasi perioadã, au fost cercetate si solutionate 20 de reclamatii primite din partea consumatorilor, din care doar 6 au fost intemeiate.