Proiect vechi, propunere nouã

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Consilierii liberali din Consiliul Local Vaslui solicitã realizarea proiectului „Pista pentru skateboarding si role”. Cum colectãrile la visteria localã sunt peste 100%, liberalii sustin cã sunt resurse financiare suficiente pentru demararea lucrãrilor. Conform devizului general întocmit de proiectant, valoarea obiectivului de investitii este de 852.397 lei (cu TVA).

Încasãrile bune de la bugetul local al municipiului Vaslui i-au determinat pe consilierii liberali din Consiliul Local (CL) sã readucã in discutie proiectul ‘Pista pentru skateboarding si role’. ‘Am vãzut cã procentul veniturilor de la bugetul local este mai mare de 100%. De aceea, propun sã introducem in lucru pista pentru role, care este un proiect mai vechi. Tinem acest proiect, il arãtãm vasluienilor, dar nu il vedem pus in practicã. Îl avem trecut pe lista de investitii; haideti sã ii dãm drumul si sã il realizãm’, a spus Sorin Radu, consilier PNL. Referindu-se la pista de role, Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului Vaslui, a precizat cã proiectul a fost scos la licitatie, dar nu s-a prezentat nicio firmã. În prezent, documentatia este pregãtitã pentru lansarea celei de-a doua licitatii publice in vederea realizãrii investitiei. Zona special amenajatã va fi asemenea unui traseu prevãzut cu rampe si obstacole specifice si spatii cu diferite grade de dificultate. Conform devizului general intocmit de proiectant, valoarea obiectivului de investitii este de 852.397 lei (cu TVA). Investitia de bazã (anul I) cuprinde constructii si instalatii de 636.615 lei (pistã skateboarding si role), iar pentru anul II de investitii, dotãri in valoare de 215.781 lei (cu TVA). Alte cheltuieli aferente obiectivului se ridicã la suma de 63.792,11 lei si prevãd organizarea santierului, taxe si cote legale, diverse.

Încasari bune

La data de 31 martie 2018, contul de executie a bugetului local al municipiului Vaslui prevedea o realizare a veniturilor de 33.507.136 lei, iar la cheltuieli, de 18.637.269 lei. Veniturile bugetului local s-au realizat intr-un procent de 115,43%, structurate pe sectiunile de functionare (incasãri realizate de 33.175.646 lei) si dezvoltare (incasãri realizate de 350.091 lei). Veniturile din impozite si taxe locale sau realizat in procent de 137,13%, cotele defalcate din impozitul pe venit s-au realizat in procent de 122,39%, iar sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au realizat intr-un procent de 100,35%. Mai exact, veniturile realizate la bugetul local din taxe si impozite au fost in sumã de 12.774.247 lei, din cote defalcate din impozitul pe venit s-au incasat venituri de 9.811.946 lei, iar sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate sunt de 10.124.000 lei.