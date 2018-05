Profesorii moldoveni, scoliti în francezã de colegii vasluieni

joi, mai 31, 2018, 3:00

In perioada 22-23 mai, la Chisinãu a avut loc o nouã etapã a cooperãrii dintre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si scolile din Republica Moldova. Este vorba de un curs de formare oIF Profs – le bon usage de la platforme internationale de l’Institut Francais”, oferit profesorilor de francezã moldoveni prin intermediul Institutului Francez din Bucuresti si a formatoruluiadministrator pentru Romania al platformei, prof. Alexandru Mitã, inspector scolar pentru limbi moderne in cadrul ISJ Vaslui. Stagiul, organizat de prof. Zinaida Varlan, a fost gãzduit de Liceul de Creativitate si Inventicã „Prometeu- Prim” din Chisinãu, al cãrui director, Aurelian Silvestru, este o personalitate de prim rang a vietii intelectuale din Republica Moldova. In prima parte a cursului de formare IF Profs, stagiul a constat in prezentarea celor mai noi inovatii didactice: platforma LMS a proiectului Eramus+ KA2 sComics in Teaching Languages/La BD en classe de langueso, proiect european implementat sub coordonarea Liceului oMihail Kogãlniceanuo din Vaslui, revista didacticã „Scaramouche”, Concursul National de Traduceri „Corneliu M. Popescu” – organizat pe 19 mai 2018, la Vaslui. Ulterior, a fost prezentatã platforma de informare a profesorilor de limbi moderne din judetul Vaslui – site de referintã pentru profesorii din toatã Romania. oLa acest curs de formare au participat 20 de profesori de francezã si de englezã din Chisinãu, majoritatea titulari ai Liceului „Prometeu-Primo, cadrele didactice apreciind in mod deosebit claritatea si eficienta informatiei prezentate. Actiunea de la Chisinãu este doar una din multiplele activitãti pe care ISJ Vaslui le desfãsoarã in Anul Centenarului Unirii impreunã cu institutii de invãtãmant din Republica Moldova, conform protocoalelor semnate inclusiv la nivelul Ministerului Educatiei din aceastã tarã, ori la nivel regional sau localo, a declarat prof. Alexandru Mitã. Stagiul va continua in toamnã, a doua parte fiind dedicatã clarificãrilor asupra editãrii materialelor postate pe platforma si a interconectãrii prin intermediul altor site-uri si instrumente web.