Primarul orasului Negresti a cãutat investitori în Ardeal

Orasul Negresti are nevoie de investitii ca de aer. Cu circa 300 locuri de muncã noi, negrestenii ar avea de lucru, iar încasãrile la bugetul local ar creste semnificativ. Pentru a atrage investitori, Vasile Voicu, primarul orasului Negresti, a fost în Ardeal si a discutat cu reprezentantii mai multor companii. Din pãcate, infrastructura proastã spre Moldova determinã multe firme sã refuze sã deschidã capacitãti de productie aici. Pânã la venirea investitorilor, conducerea primãriei a cîstigat mai multe proiecte de investitii, pe care se pregãteste sã le implementeze.

Orasul Negresti are mare nevoie de investitii in capacitãti de productie si crearea de noi locuri de muncã. În prezent, in oras functioneazã doar o fabricã de mobilã, administratã de un investitor din Italia, iar toatã productia merge la export. Acolo lucreazã 60 de muncitori, iar lefurile angajatilor sunt mai mari decat salariul minim net pe economie. Vasile Voicu, primarul orasului Negresti, isi doreste sã atragã mai multi investitori romani si strãini in oras, cu investitii care sã contribuie la dezvoltarea economicã a zonei. ìAr fi bine sã avem mai multe investitii, sã fie locuri de muncã. Familiile din oras si din localitãtile invecinate ar avea unde sã lucreze, iar noi am avea colectãri in plus la bugetul local. Am anuntat cã suntem deschisi in a acorda facilitãti fiscale celor care vor deschide firme in oras, dar panã acum nu am avut prea mare succes. Am fost in Ardeal, la Sebes, in judetul Alba, pentru a cãuta investitori. Avem persoane din Negresti care lucreazã acolo in conducerea unor firme. Din pãcate, nu vor sã vinã in Moldova, din cauzã cã infrastructura este foarte proastã’, a spus Vasile Voicu.

Emigratia economica a pustiit satele

Pe langã crearea de locuri de muncã pentru locuitorii din orasul Negresti, investitiile ar atrage in tarã o parte din persoanele care lucreazã acum in strãinãtate. În prezent, dintro populatie a orasului Negresti de 10.600 persoane, 8.000 sunt plecate in strãinãtate. ‘Dacã atragem investitori, poate mai aducem acasã o parte din cei plecati afarã. Au mai rãmas acasã pensionarii; sunt sate goale, cum ar fi Poiana si Glodeni. Am fost nevoit sã inchid scoli, pentru cã mai aveam intr-un sat 2 – 3 copii. Te duci in acele sate si vezi multe case in ruinã, copii care sunt plecati nu mai vin la casele pãrintesti sã le ingrijeascã. Au murit bãtranii, iar casele sunt abandonate. Te doare sufletul cand vezi asa cevaî, a mai spus Vasile Voicu. În acest moment, orasul Negresti ar avea nevoie de peste 300 de noi locuri de muncã. ìVrem sã avem firme mai multe; va fi mai bine pentru toti. Acum, au plecat multi tineri si poate va fi putin mai greu sã gãsesti angajati. Însã, dacã se vor da salarii bune, se vor gãsi oameniî, a mai spus Vasile Voicu.

Proiecte câstigate

Primãria Negresti a castigat cinci proiecte pe Programul National de Dezvoltare Localã 2. Astfel, se vor asfalta strãzile din satul apartinãtor Cioatele, se vor construi o scoalã si o grãdinitã in aceeasi localitate si se vor asfalta mai multe strãdute din oras. De asemenea, se va realiza canalizarea la Cãminul de Copii ‘Norocel’ si se va reabilita termic grãdinita ‘Prichindel’ din Negresti. Cat priveste Piatã Agroalimen – tarã din oras, investitia nu a putut fi trecutã pentru finantare pe PNDL 2. Însã, se asteaptã ca la sfarsitul anului 2018 sã se analizeze, la nivel national, pentru cate proiecte s-au semnat contractele de finantare, iar sumele rãmase vor fi acordate altor proiecte, printre care sã se numere si al noii piete. Valoarea totalã a proiectului se ridicã la circa 30 miliarde de lei vechi, din care s-a investit deja suma de 11 miliarde. Piata va avea toate facilitãtile pentru desfãsurarea unui comert modern: cãldurã si gaz, spatii frigorifice, compartimente pentru peste, carne, lactate si tarabe pentru producãtori. Piata, care va avea 1.100 de metri pãtrati spatiu inchis, cu centralã termicã si alte facilitãti, va semãna foarte bine cu Piata Traian din Vaslui.