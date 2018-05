Primãria Vaslui va fi marele cîstigãtor al Topului Firmelor

joi, mai 31, 2018, 3:00

Camera de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) va premia Primãria Vaslui pentru activitatea desfãsuratã in ceea ce priveste investitiile si atragerea fondurilor europene. Decernarea plachetei va fi fãcutã in cadrul Topului Firmelor 2018 care se va desfãsura in aceastã toamnã. ‘Noi vom acorda Primãriei Vaslui cea mai mare distinctie a CCIA, pentru transformarea municipiului resedintã de judet intr-un oras european’, a spus Ionel Constantin, presedintele CCIA Vaslui. În ceea ce priveste atragerea fondurilor europene, Primãria Vaslui a finalizat in prima parte a acestui an completarea fiselor pentru proiectele cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Fisele contin durata de implementare a proiec – tului, denumirea investitiei, progra – mul principalelor activitãti, bugetul estimativ etc. Municipiul Vaslui va avea o alocare de 27 milioane de euro pe Axa Prioritarã 4. Proiectele care vor fi demarate vizeazã extinderea troleului, a spatiilor verzi, investitii in zona comunitãtilor defavorizate, in educatie. Practic, se prevede extinderea Parcului Copou, constructia unor case sociale in zona Rediu, investitii in liceele vasluiene ßStefan Procopiu’ si ßIon Mincu’ etc. ßVor intra in muncipiu circa 120 milioane de lei. Dacã tinem cont de faptul cã bugetul nostru anual este de 145 milioane de lei, este o investitie impre – sionantã. S-a lucrat la aceste documente circa sase luni. Într-un mers corect al tuturor proce – durilor, din partea a doua a anului 2018 poate incepe implementarea primelor proiecte’, a spus Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui.