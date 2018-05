Prezentã vasluianã la lucrãrile ARE, în Lillehammer, Norvegia

joi, mai 24, 2018, 3:00

Miercuri si joi, Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, si Dragos Cazacu, viceprimarul municipiului resedintã de judet, participã la lucrãrile Adunãrii Regiunilor Europei (ARE), care se desfãsoarã in orasul Lillehammer, din Norvegia. În cadrul reuniunii, au loc alegeri pentru Biroul ARE, structurã similarã unui Consiliu de Administratie. Fiecare tarã membrã ARE va avea un numãr de doi reprezentanti si doi supleanti in Birou. Ulterior sedintei Biroului, se desfãsoarã conferintã cu tema ‘Utilizarea inovativã a constructiilor din lemn; cum sã utilizãm schimbãrile climatice ca unealtã pentru dezvoltarea regionalã’. Creatã in 1985, Adunarea Regiunilor Europei este o retea independentã a regiunilor europene si cea mai mare organizatie de cooperare interregionalã din Europa lãrgitã. Organizatia numãrã 150 de regiuni membre din 29 de tãri.