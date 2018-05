Politisti vasluieni, sot si sotie, în vizorul ANI pentru avere nejustificatã

miercuri, mai 30, 2018, 3:00

Agentia Nationalã de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate, în cuantum de 147.322,3 lei, între averea dobânditã si veniturile realizate în perioada exercitãrii functiei publice de cãtre Loredana David, agent principal de politie în cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, împreunã cu sotul sãu, Eduard Vasile David, agent sef în cadrul IPJ Vaslui.

Agentia Nationalã de Integritate (ANI) a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 147.322,3 lei, intre averea dobanditã si veniturile realizate in perioada exercitãrii functiei publice de cãtre Loredana David, agent principal de politie in cadrul IPJ Vaslui, impreunã cu sotul sãu, Eduard Vasile David, agent sef in cadrul aceleiasi institutii. Avand in vedere cele de mai sus, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Iasi, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitãrii functiei de cãtre sotii David. Cei doi au fost informati despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiazã (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative. ßPersoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la apãrare. În dosarul cauzei a fost efectuatã si o expertizã extrajudiciarã, in conformitate cu prevederile art. 16 din Legea nr. 176/2010′, se aratã intr-un comunicat al ANI. ANI isi exercitã atributiile cu respectarea principiilor legalitãtii, confidentialitãtii, impartialitãtii, independentei operationale, celeritãtii, bunei administrãri, precum si al dreptului la apãrare.