Planul de mobilitate urbanã va revolutiona transportul în comun al Bârladului

joi, mai 10, 2018, 3:00

Ieri, dupã aproape un an de muncã, specialistii Primãriei Bârlad au prezentat, în fata unei audiente numeroase, „Planul de Mobilitate Urbanã pentru perioada 2017-2030″, document de peste 530 de pagini. O parte din actiunile pe care actuala administratie îsi propune sã le întreprindã au intrat deja la finantare, altele asteptând fondurile europene pentru a fi puse în practicã. Însã, ce e mai greu abia de-acum începe. Asta dacã este sã tinem cont de faptul cã se vrea o adevãratã revolutie cel putin pe segmentul transportului în comun.

În primul rand, administratia a gandit un nou ‘inel’ de transport local, care vine in completarea actualelor trasee pe care circulã autobuzele si microbuzele care desfãsoarã transportul public in comun. Este vorba despre un nou traseu care sã lãrgeascã aria de colectare de cãlãtorilor si care se va intinde si pe strãzile Epureanu si Vasile Parvan. Menirea acestuia este descongestionarea traficului si, implicit, descurajarea cetãtenilor sã mai apeleze la propriile mijloace auto pentru a ajunge in zona centralã. De remarcat cã noua modalitate de transport in comun, odatã cu amenajarea inelului in cauza, prevede transportul cãlãtorilor numai cu autobuze noi, electrice, in prima fazã urmand a se achizitiona 10 astfel de autovehicule, numãr ce va fi apoi completat cu alte 10 asemenea masini. În acest fel, spun responsabilii, orasul se va alinia si la celelalte norme europene referitoare la reducerea considerabilã a emisiilor de noxe in zonele intens populate. Tot pentru a-i descuraja pe localnici sã isi mai foloseascã propriile masini prin oras, administratia are in plan ca in zona centralã tarifele percepute pentru parcãrile existente sã fie majorate semnificativ, intrucat, in paralel, se vrea amenajarea de piste de biciclete. Trebuie spus cã toate aceste decizii au fost luate in concordantã cu toate celelalte documente strategice deja adoptate pe plan local, judetean si national. Mai mult decat atat, fluidizarea traficului central si nu numai are la bazã si o serie de date statistice ingrijorãtoare, care aratã cã, din 2001 panã in 2011, numãrul autovehiculelor de orice fel, din Barlad, a cunoscut o anumitã crestere. Aceasta, insã, a devenit apoi alarmantã, iar din 2011 panã in 2018, numãrul autovehiculelor de orice fel s-a dublat, ajungand acum la peste 85.000. Tot despre valori duble vorbim si cand vine vorba despre accidentele de circulatie grave produse din cauza traficului extrem de intens. Din pãcate, in acest caz, lucrurile aratã si mai rãu, avand in vedere cã perioada de referintã a fost de numai cinci ani. Asadar, dacã panã in 2011, in zonele ‘fierbinti’ ale orasului, fuseserã consemnate 43 de accidente grave, cu 53 de victime, in numai cinci ani s-a ajuns ca in aceleasi zone sã fie consemnate 86 de accidente grave, cu 105 victime. ‘Sunt ideile si planurile noastre, care, dupã cum vedeti, sunt extrem de ample, dar sunt supuse dezbaterii. Ne aplecãm in continuare asupra oricãror propuneri si oricãror sugestii pe care le vom primi din partea cetãtenilor, astfel incat acest plan sã devinã realitate. Mai ales cã avem posibilitatea, mãcar acum, pe ultima sutã de metri, sã obtinem bani europeni pe tot ce tine de infrastructurã, de imbunãtãtirea mobilitãtii urmane a orasului. Un oras care, asa cum stiti, este al doilea la nivel national, dupã Bucuresti, la capitolul densitate de locuitori pe kilometru pãtrat’, a spus primarul Barladului, Dumitru Boros. Actul isi va urma cursul si va mai suferi o serie de modificãri, acolo unde se va impune pentru ca, in final, sã ajungã pe masa consilierilor locali, pentru asumare.