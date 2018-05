PERSONALITÃTI HUSENE NECUNOSCUTE: SOPRANA NELLY MIRICIOIU

marți, mai 15, 2018, 3:00

Dictionarul personalitãtilor husene publicat in lucrarea ‘Din lumina unui veac’ (1989) de scriitoarea Lina Codreanu si intregit in ‘Istoria Husilor’ (1995), coordonator Theodor Codreanu, creioneazã chipurile si operele celor care s-au remarcat in diverse domenii, ‘fãrã a epuiza eventualele surprize’. Dificultatea elaborãrii unei asemenea lucrãri de anvergurã este necesarã si dificilã in conditiile societãtii noastre contemporane. Modestia celor care cu adevãrat s-au impus in plan stiintific si cultural, mandria valorilor desarte cu pretentii intelectuale care s-au remarcat insã prin functiile detinute, dar fãrã operã, criteriile de selectare a valorilor, lipsa informatiilor datoratã si mobilitãtii tinerilor, mentalitatea facebook si altele ingreuneazã un asemenea demers. De-a lungul timpului, am pus in valoare diverse personalitãti ale orasului dintre vii (as aminti doar pe Gheorghe Chiper- Dinograncea si generalul Socrat Mardari), iar acum imi propun sã o aduc in discutie pe celebra sopranã Nelly Miricioiu, despre ale cãrei legãturi cu orasul Husi am aflat cu totul intamplãtor de la domnul dr. Florin Gheorghiu, un alt remarcabil husean stabilit la Atena (ambii elevi la aceeasi institutie de invãtãmant), cãruia ii multumesc si pe aceastã cale. Nãscutã la 31 martie 1952 la Adjud. Tatãl ei a fost ofiter de militie in orasul Husi si locuia pe strada ‘Alexandru Ioan Cuza’. În perioada huseanã, Nelly Miricioiu a fost elevã a Scolii generale nr. 1, situatã pe strada ‘Republicii’, unde astãzi se gãseste hotelul ‘Dimitrie Cantemir’. Copil-minune al scenei, Nelly Miricioiu incepe sã cante la varsta de 5 ani iar la 9 ani studia pianul. Înainte de 1966, se mutã la Iasi pentru a studia la liceul de muzicã, apoi Conservatorul ‘George Enescu’, clasa Tiberiu Popovici, unde debuteazã in rolul Regina noptii din ‘Flautul fermecat’ de Mozart. Participã la concursul ‘Francisco Vinas’ din Barcelona (1972), castigã primul Grand Prix la competitia ‘Maria Callas’ din Atena (1975). Cantã la Opera din Brasov (1975-1978). Pãrãseste Romania in 1981 si se stabileste in Marea Britanie, unde este cãsãtoritã cu un inginer, ‘artist, britanic, originar din Romania’. Debuteazã in 1981 la Scottish Opera din Glasgow (rolul Violetei din ‘La Traviata’), iar in 1982 pe scena Royal Opera House din Londra si in 1983 pe scena operei La Scala din Milano. O intalnim pe scenele celor mai importante teatre lirice din Europa, cantand la Amsterdam, Bruxelles, Roma, Hamburg, Geneva, MËnchen, Viena, Salzburg, Paris, Madrid, Barcelona, apoi pe cele din Statele Unite ale Americii, de la Washington DC, la Philadelphia, Dallas si San Francisco, fãcandu-si debutul la ‘Metropolitan Opera’ din New York in 1989 sau in America de Sud, Santiago de Chile si la ‘Teatro Colon’ in Buenos Aires. Colaboreazã cu Opera Rara, apãrand atat in lucrãri de Rossini si Donizetti de mult uitate, cat si in opere de compozitori ca Pacini si Mercadante, in concerte si in inregistrari pe disc, ca de exemplu Ricciardo e Zoraide, Rosmonda d’Inghilterra, Maria de Rudenz, Maria, regina d’Inghilterra, Orazi e Curiazi, Emma d’Antiocchia. A colaborat cu dirijori si directori de scenã prestigiosi si cu solisti de primã mãrime ai scenei lirice, printre care Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Placido Domingo, Jose Cura, Giuseppe Taddei sau Roberto Alagna. Interpretã de referintã in lume, care si-a dobandit succesul prin muncã si talent, conform propriei mãrturisiri, Nelly Miricioiu a fost ‘soprana preferatã a Imeldei Marcos, sotia fostului dictator’ Ferdinand, presedintele Filipinelor, inlãturat de la putere in 1986, care se considera pãrintele si salvatorul tãrii. Artista mãrturiseste cã: ‘Întotdeauna am iubit si am pretuit traditia romaneascã. Si, dacã intr-un fel mic am putut sã contribui la aceastã bogãtie, viata mea si-a gãsit cursul’. Luminita Arvunescu, realizator la Radio Romania Muzical, afirma despre Nelly Miricioiu cã este una ‘dintre sopranele contemporane care au dus mai departe faima internationalã a Scolii noastre de Canto, ea ne-a rãmas, poate, cea mai strãinã si indepãrtatã. Mai poartã in suflet tristetea de a nu-si fi recuperat incã publicul si scena din tara natalã, pierdute in urmã cu 35 de ani…’.

Costin Clit

Bibliografie selectivã:

