Pedeapsã exemplarã pentru criminalul din Ciocani

Mitritã Poenaru, cel care, în luna aprilie 2017, a omorât un consãtean în fata copiilor si nepotilor acestuia pe motiv cã ar fi intrat cu animalele pe pãmântul sãu, si-a primit condamnarea definitivã: 20 de ani de închisoare.

Într-o zi din aprilie 2017, Mitritã Poenaru, zis Sâlicã, un individ din comuna Ciocani, a fost interpelat de un vecin, Tonitã Bâclea, în vârstã de 47 de ani, care i-a reprosat cã-si paste animalele pe terenul sãu. Nervos, Sâlicã a intrat în curtea vecinului, unde, netinând cont cã de fatã sunt cei trei copii si doi nepoti ai familiei, cu totii minori, si-a atacat victima cu o furcã pe care i-a înfipt-o de mai multe ori în cap si în alte pãrti ale corpului, pânã ce unealta s-a rupt. Una din fetele victimei a lesinat când si-a vãzut tatãl plin de sânge iar pe agresor continuând sã-l loveascã cu furca. Victima a decedat dupã douã zile, în ciuda eforturilor medicilor neurologi ieseni, care l-au operat în mai multe rânduri, în speranta cã-i vor salva totusi viata. Plasat în arest preventiv pentru comiterea infractiunii de omor, criminalul era cât pe ce sã scape, douã luni mai târziu, când un judecãtor de la Tribunalul Vaslui l-a pus în libertate pe motiv cã cererea procurorilor de prelungire a arestului preventiv a fost fãcutã tardiv, cu mai putin de 5 zile înaintea expirãrii mandatului. Atunci, cazul a ajuns la Curtea de Apel Iasi, care a decis rejudecarea dosarului, rejudecare în urma cãruia mandatul de arestare preventivã a fost prelungit. Dupã ce a fost arestat preventiv, la fiecare termen de verificare a acestei mãsuri preventive, Mitritã Poenaru a fãcut cereri de înlocuire a acestei mãsuri preventive, cu o alta, neprivativã de libertate. De fiecare datã, cererile au fost respinse ca nefondate de atât de judecãtorii vasluieni, cât si de cei ai Curtii de Apel Iasi, care au judecat contestatiile depuse de criminalul din Ciocani. Mai mult, în ianuarie 2018, criminalul a avut tupeul sã cearã reabilitare judecãtoreascã pentru alte condamnãri anterioare, dar si schimbarea încadrãrii juridice a faptelor pentru care era acum judecat, în speranta cã va primi o pedeapsã mai usoarã. Cererile au fost respinse, iar zilele trecute, Tribunalul Vaslui a pronuntat sentinta în acest dosar: 20 de ani de închisoare pentru comiterea infractiunii de omor calificat. În plus, Mitritã Poenaru va trebui sã plãteascã sotiei si celor trei copii ai victimei câte 20.000 lei drept daune morale, dar si daune materiale în sumã de 20.000 lei. Sentinta nu este definitivã, si în mod sigur criminalul cu furca din Ciocani va alege calea apelului, mai ales cã are deja ascoala puscãriei”. Mitritã Poenaru are mai multe condamnãri la activ, fie pentru tulburare de posesie, pentru cã a intrat cu animalele pe pãmântul vecinilor, si chiar pentru tentativã de omor, dupã ce, în 2006, a sãrit la bãtaie la un vecin care i-a reprosat acest lucru. În martie 2016, individul l-a atacat cu o secure chiar si pe viceprimarul comunei, Gheorghe Nechita, pentru cã acesta a avut atupeul” sã-i reproseze cã paste animalele pe terenurile Primãriei. La fel ca alti cetãteni din comunã, care au avut de suferit din cauza acceselor de mânie ale lui Sâlicã, viceprimarul si-a retras plângerea, de mila copiilor infractorului! Iatã însã cã individul a lãsat fãrã tatã alti copii care, mai mult, au rãmas marcati pe viatã dupã ce au asistat la mãcelãrirea pãrintelui lor.