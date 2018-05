Pagube de 4,4 milioane lei provocate de alunecãrile de teren

vineri, mai 11, 2018, 3:00

Prefectura Vaslui a finalizat raportul privind situatia alunecãrilor de teren din cele patru comune vasluiene. Raportul de constatare a fost intocmit in baza datelor furnizate de cãtre comisile locale pentru situatii de urgentã. Valoarea totalã a pagubelor se ridicã la 4,4 milioane de lei, fiind afectate comunele Epureni, Bogdana, Codãesti si Grivita (cu douã localitãti afectate). Cauzele care au condus la producerea acestui fenomen sunt topirera bruscã a stratului de zãpadã, scurgerile masive de pe versanti, alunecãrile active existente in zonã si dislocãrile mari de pãmant. Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a spus cã alunecãrile de pãmant au afectat si o portiune dintr-un drum judetean, un pod si mai multe drumuri comunale si sãtesti pietruite. Prin intermediul unui memoriu care va fi transmis Guvernului, se vor solicita fonduri pentru reabilitarea respectivelor zone. ‘Spre exemplu, in cazul albiilor de rau, trebuie sã fie construite ziduri din piatrã care sã stopeze erodarea solului. Raportãrile venite la noi din fiecare comunã au un deviz de lucrãri si sumele necesare fiecãrei comuneî, a precizat Eduard Popica. Judetul Vaslui detine 2,72% din suprafata agricolã a tãrii, cu 401.039 hectare (ha), din care terenul arabil se intinde pe o suprafatã de 291.696 ha. Solurile dominante sunt incadrate in opt clase, care cuprind 15 tipuri de sol. Conform datelor Oficiului Judetean de Studii Pedologice si Agrochimice Vaslui, pentru judetul nostru se constatã un numãr mare de factori limitativi ai productiei agricole, dupã cum urmeazã: alunecãrile de teren sunt extinse pe 42.496 ha, inundabilitatea se produce pe 15.959 ha, eroziunea de suprafatã se manifestã pe 123.864 ha, eroziunea de adancime se produce pe 59.579 ha, iar ravenele se intalnesc pe o suprafatã de 15.219 ha.