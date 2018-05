Numãr record de înscrieri la editia a XV-a a Concursului National de Traduceri «Corneliu M. Popescu»

marți, mai 15, 2018, 3:00

La acest sfârsit de sãptãmânã, Vasluiul va fi iar gazda fazei nationale a unei competitii scolare – Concursului National de Traduceri „Corneliu M. Popescu”. La aceastã a XV-a editie s-au înscris un numãr record de participanti: 450 de elevi la probele scrise, în limbile francezã, italianã, spaniolã, englezã si rusã, si 877 de elevi la proba online, ce se desfãsoarã cu corectare automatã, la francezã si englezã.

Pe 19 mai 2018, la Liceul Teoretic ‘Mihail Kogãlniceanu’, se va desfãsura editia a XV-a a Concursului National de Traduceri ‘Corneliu M. Popescu’, competitie care, in acest an, are un numãr record de inscrisi. Este cel mai mare concurs de acest fel din tarã, dedicat limbilor moderne si traducerilor, fiind totodatã si initiativa cea mai longevivã, cu o participare-record, la ultimele trei editii fiind peste 1.000 de elevi participanti in fiecare an. La editia 2018 si-au anuntat prezenta fizicã sau on-line nu mai putin de 1.244 de elevi din 29 de judete si din raionul Cahul din Republica Moldova. Din acestia, 450 vor participa la probele scrise de la Vaslui, care se vor sustine in limbile francezã, italianã, spaniolã, englezã si rusã, iar 877 – vor participa la proba online, cu corectare automatã, la francezã si englezã. Aceastã probã se va desfãsura in inovativul Sistem de Management al Învãtãrii (LMS), dublu-laureat al premiului European Language Label al Comisiei Europene, in 2016 si 2017, sistem creat in cadrul Parteneriatului Strategic Erasmusž KA2 ‘Comics in Teaching Languages/La BD en classe de langues’ (2015-2017) coordonat de LMK Vaslui. Trebuie spus cã 102 dintre elevii inscrisi au ales provocarea si vor participa la ambele probe ale concursului, si la proba scrisã, si la cea online. Concursul se desfãsoarã pe categorii de varstã: juniori 1 (clasele a V-a si a VI-a), juniori 2 (clasele a VII-a si a VIII-a), juniori 3 (clasele a IX-a si a X-a) si seniori (clasele a XI-a si a XII-a). Subiectele de la proba scrisã vor consta in traduceri literare (fragmente din opere literare, care pot contine si dialog, basme, nuvele, povestiri, posibil poezii, mai ales in vers alb), din romanã in limba modernã si viceversa, cu nivel sporit de dificultate. Proba scrisã, va avea durata de o orã si jumãtate, iar dictionarele sau aparatura electronicã nu sant admise in timpul desfãsurãrii. La editia 2018, proba online are un caracter experimental si este organizatã in douã sectiuni distincte: limba francezã si limba englezã. ‘Proba online este o combinatie de vitezã in rezolvarea itemilor, cu precizie si cu dovedirea unui nivel superior de limbã modernã, care sã-i permitã participantului furnizarea a cat mai multe rãspunsuri corecte. Datoritã numãrului mare de itemi propusi, nu este indicatã folosirea unor surse alternative de informare, dictionare sau site-uri, ci concentrarea in exclusivitate pe continutul probei din LMS’, anuntã organizatorii. Elevii inscrisi la proba online trebuie sã-si creeze singuri conturile in LMS si sã astepte validarea acestora, pentru a avea acces in spatiile de concurs de pe platformã. La finalul probei, elevii isi vor putea descãrca diploma de participare personalizatã si vor primi automat evaluarea testului. Elevii de la proba scrisã vor primi evaluarea lucrãrii la sfarsitul zilei de concurs, pe 19 mai 2018. Rezultatele finale se vor afisa pe site-urile concursului: http:// translationscon test. blogspot.com, http://lang-platform.eu/lms, pe pagina liceului, http://lmkvs.ro si pe pagina de socializare a Concursului. Premiile la sectiunea francezã vor fi acordate cu sprijinul Ambasadei Frantei – Institutul Francez din Bucuresti, al Centrului Cultural Francofon de la Buzãu, al Asociatiei Profesorilor Francofoni din Romania – ARPF si cel al editurii Art. Zooku, consortiu informatic – partener traditional al probei online, va asigura buna functionare a site-ului platfor mei de e-learning, care va trebui sã suporte si 1.000 de conexiuni simultane, in ziua de concurs.