Multe credite, zero investitii!

Bãncile comerciale din judetul Vaslui au schimbat macazul în ceea ce priveste creditarea. În timp ce împrumuturile populatiei cresc de la o lunã la alta, operatorii economici au stagnat creditarea. În anul 2018, populatia a încasat de la bãnci 16 milioane de lei, în timp ce operatorii economici, doar 1 milion. Dacã în cazul populatiei creditele sunt orientate pentru acoperirea unor goluri financiare mai vechi sau pentru achizitii noi, firmele nu mai solicitã credite pe fondul lipsei proiectelor de investitii.

Piata financiarã de la nivelul judetului Vaslui are o evolutie extrem de interesantã. În timp ce populatia continuã sã se imprumute de la bãncile comerciale cu sume semnificative, operatorii economici au inghetat practic creditarea. Potrivit datelor Bãncii Nationale a Romaniei (BNR), motorul cresterii economice locale il reprezintã consumul populatiei, in timp ce tranzactiile financiare din spatiul economic stagneazã. În luna aprilie 2018, din cele 1.082 milioane de lei credite totale curente in judetul Vaslui, gospodãriile populatiei aveau credite de 691,5 milioane lei. Din aceste imprumuturi, persoanele fizice au alocat pentru consum 427,1 milioane de lei, iar pentru achizitionarea de locuinte, 248,6 milioane lei. Potrivit datelor BNR, in aceeasi lunã, agentii economici din judet aveau deschise credite in valoare totalã de 441,7 milioane lei. Viteza cu care se imprumutã persoanele fizice este foarte mare, fatã de luna martie 2018, gospodãriile populatiei au credite cu 8 milioane de lei mai mari. În schimb, persoanele juridice au rãmas la acelasi nivel de creditere, in valoare totalã de 441 milioane de lei. Comparativ cu inceputul anului curent, decalajul dintre firme si populatie in ceea ce priveste creditarea este cu mult mai mare. Gospodãriile populatiei au imprumutat mai mult cu 16 milioane de lei fatã de luna ianuarie 2018, cu un ritm de crestere al imprumuturilor cu 4 milioane de lei pe lunã. Raportat la aceeasi perioadã de timp, creditele solicitate institutiilor financiare de cãtre societãtile comerciale a crescut cu numai 1 milion de lei.

Firmele nu au de lucru

Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã (CCIA) Vaslui, a spus cã populatia judetului are o mare foame de bani si face imprumuturi pentru a acoperi o parte din golorile financiare anterioare. Cum o micã sumã de bani este orientatã spre noi achizitii, se poate spune cã totusi nu avem de-a face cu o crestere a economiei bazate pe consum. ‘Întreprinderile nu se imprumutã pentru cã nu mai sunt lucrãri de investitii. Oamenii de afaceri nu sunt preocupati sã facã credite pentru finalizarea unor proiecte, nu au in perspectivã demararea altor proiecte. De asemenea, firmele nu sunt interesate nici de achizitionarea de echipamente moderne de lucru, pentru cã nu au ce face cu o astfel de infrastructurã’, a spus Ionel Constantin.

Municipiul Vaslui, fruntas la investitii

Patronatul este nemultumit de faptul cã numai in acest an Codul Fiscal a fost modificat deja de sapte ori, iar intreprinzãtorii sperã cã la urmãtoarele modificãri sã fie consultati. Tocmai pentru a debloca actuale situatie din economie, este binevenitã o largã consultare intre oamenii de afaceri si reprezentantii autoritãtilor locale. ìO dezvoltare economicã bazatã doar pe consum nu este viabilã. Avem nevoie de investitii, avem nevoie de proiecte europene. La nivel national, absobtia fondurilor comunitare este de 17,2%. Sunt domenii, cum ar fi agricultura, unde atragerea fondurilor este de circa 20%. Sunt importante investitiile, iar acordarea unor ajutoare de minimis pentru investitori de cãtre primãriile din Vaslui si Barlad este un lucru foarte bun. Firmele care vor primi facilitãtile vor deschide fronturi de lucru si vor crea locuri de muncã. În acest moment, municipiul Vaslui este port-drapelul investitiilor din judet. Vasluiul a atras bani si a inceput sã devinã un adevãrat oras european’, a mai spus Ionel Constantin.