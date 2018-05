Modernizarea retelelor de apã începe în iulie!

miercuri, mai 23, 2018, 3:00

Modernizarea retelelor de apã si canal din municipiile Vaslui, Bârlad, Husi si orasul Negresti este cea mai mare investitie cu fonduri europene care va demara în 2018. SC Aquavas SA Vaslui a urcat pe SEAP patru din cele cinci contracte pe retele, în aceste zile urmând sã fie lansat în licitatie publicã si contractul pentru Bârlad. Dupã oferirea de clarificãri societãtilor care participã la licitatie, se asteaptã ca semnarea contractelor si demararea lucrãrilor sã înceapã în iulie 2018. Valoarea totalã a investitiilor pe retele este de 98 milioane lei.

SC Aquavas SA Vaslui va urca in aceste zile pe SEAP si ultimul contract de modernizare a retelelor de apã si canal. Este vorba despre contractul pe retele din municipiul Barlad, la care se fac ultimele retusuri in vederea lansãrii licitatiei publice. În total, cele cinci proiecte aflate in licitatie publicã vizeazã reabilitarea retelelor de apã si canal din municipiile Vaslui, Barlad si Husi si orasul Negresti, precum si modernizarea statiilor de epurare si tratare din orasul Negresti. În cursul lunii februarie 2018, au fost lansate in procedura de licitatie publicã pentru adjudecarea lucrãrilor contractele pentru Vaslui si Negresti. Dupã ce firmele participante au solicitat mai multe clarificãri privind procedura de organizare a licitatiei, s-a intrat in linie dreaptã si, in maxim douã luni, se va face public numele firmei castigãtoare. ‘Sperãm ca in cursul lunii iulie 2017 sã semnãm contrcatele cu firmele castigãtoare si sã incepem efectiv lucrãrileî, a precizat Gabriel Besleagã, directorul SC Aquavas SA Vaslui. În februarie, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a fãcut o informare in plenul Consiliului Local privind derularea proiectului de apã si canal. ‘În muncipiul Vaslui se vor investi 18 milioane de lei in retelele de apã si canal. În perioada urmãtoare, va fi organizatã licitatia, iar panã in luna iunie sperãm cã vor incepe lucrãrile. Este un obiectiv pe care il asteptãm de mult timp atat noi, cat si cetãtenii municipiuluiî, spunea Vasile Pavãl.

Orice leu conteaza

La sfarsitul anului 2016, SC Aquavas SA Vaslui a semnat cu Ministerul Fondurilor Europene contractul de finantare pentru realizarea lucrãrilor de apã si canal, fazate din POS Mediu 2007 – 2014. Contractul are o valoare totalã de 355.927.333 lei si va asigura finantarea inclusiv a contractelor de lucrãri pentru reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apã si de canalizare din Vaslui, Barlad, Husi si Negresti. Este vorba despre cele cinci proiecte de retele din programul POS Mediu care nu s-au realizat pe vechiul proiect si au fost mutate pe noul proiect finantat prin POIM 2014-2020. ‘Este foarte bine cã vin aceste proiecte. Nu trebuie sã pierdem nimic, pentru a completa veniturile bugetului local. Nu avem bani suficienti ca sã dezvoltãm orasul din taxele si impozitele locale, asa cum ne dorim. Orice leu care vine la buget este binevenit’, sublinia Pavãl.

Nemultumiri peste nemultumiri

Întarzierea implementãrii programului de apã si canal a nemultumit populatia municipiului Vaslui. Dacã statiile de tratare si epurare sunt in stadiul de receptie, lucrãrile de modernizare a retelelor de alimentare cu apã potabilã sunt intarziate foarte mult. ‘La retele suntem mult in urmã. Abia acum se scoate la licitatie oferta pentru proiectare. Va mai dura un an de aici incolo panã cand vor incepe lucrãrile. Din aceastã cauzã, nu putem merge sã terminãm infrastructura pe unele strãzi, pentru cã nu ne dã voie legea. Oamenii pun presiune pe noi, pentru cã apa din fantani nu este potabilã. Avem mari probleme: reteaua de gaze naturale s-a extins, iluminatul public a fost modernizat, dar din cauza programului de apã si canal, nu putem turna asfalt. Dupã ce din cauza avizului ISU s-au pierdut doi ani cu implementarea programului de apã si canal, cand s-a ajuns la o intelegere in acest sens, respectivul document nu mai trebuia’, spunea, anul trecut, primarul municipiului Vaslui.