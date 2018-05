Minivacanta de 1 Mai a trecut fãrã evenimente deosebite

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Politistii vasluieni au actionat în minivacanta din perioada 27.04- 01.05.2018 pentru asigurarea ordinii si linistii publice si apãrarea patrimoniului public si privat, în localitãtile urbane si rurale. De asemenea, au actionat în zonele în care s-au desfãsurat manifestãri cultural-artistice si sportive, în vederea preîntâmpinãrii producerii de evenimente negative.

În aceastã perioadã, peste 130 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au actionat, in medie, zilnic, atat pentru indeplinirea responsabilitãtilor curente necesare asigurãrii unui climat corespunzãtor de ordine si sigurantã publicã, cat si in cadrul dispozitivelor suplimentare instituite in zonele de agrement si in care se desfãsoarã manifestãri publice. Dispozitivul suplimentar care a asigurat ordinea si linistea publicã pe perioada minivacantei a fost constituit din politisti de la ordine publicã, politie rutierã, investigatii criminale, investigarea criminalitãtii economice, arme, explozivi, substante periculoase si actiuni speciale. Acestia au intervenit la 288 de evenimente, dintre care 248 au fost sesizate prin 112. Activitãtile au fost desfãsurate in sistem integrat, impreunã cu celelalte institutii cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice. În urma activitãtilor specifice desfãsurate, politistii vasluieni au constatat 110 infractiuni, 13 persoane fiind depistate in flagrant. De asemenea, acestia au aplicat 1.025 de sanctiuni contraventionale, in valoare totalã de 365.325 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de 5.200 de lei. Politistii rutieri au desfãsurat activitãti pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 7 infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice. De asemenea, au fost aplicate 770 sanctiuni contraventionale, cele mai multe pentru incãlcarea regimului legal de vitezã (326). Au fost retinute 71 de permise de conducere si au fost retrase 10 certificate de inmatriculare auto. Totodatã, au fost depistate 5 persoane urmãrite national sau international, iar in cauzele instrumentate, au fost dispuse 2 mãsuri preventive.