Masinã radiatã în Olanda, bunã pentru români!

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a iesi din tarã, cetãteanul roman Ionut H., in varstã de 36 de ani, conducand un autoturism marca Land Rover, inmatriculat in Olanda. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru autoturismul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã acesta este radiat din circulatie de autoritãtile din Olanda. Bãrbatul a declarat cã, pe 9 mai, a achizitionat autoturismul in cauzã prin intermediul unei societãti de profil din Londra si cã nu avea cunostintã despre faptul cã acesta nu are drept de circulatie pe drumurile publice din Romania. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu numãr fals de inmatriculare sau inregistrare, respectiv a infractiunilor de punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neinmatriculat si punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu numere false.