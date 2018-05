Maricela Tãbuscã, PMP: «Tineret, mândria tãrii. A cãrei tãri?!»

joi, mai 24, 2018, 3:00

Nu doar campania pentru alegerea primarului în douã tururi si redeschiderea Spitalului Orãsenesc Negresti sunt pe agenda membrilor PMP Vaslui. Maricela Tãbuscã, secretarul general adjunct al Filialei Judetene Vaslui a PMP, aduce în prim plan si alte prioritãti ale formatiunii: somajul în rândul tinerilor, o constantã dureroasã în judetul Vaslui, problemã a cãrei origine trebuie cãutatã în sistemul de educatie întemeiat pe principii arhaice, si stimularea antreprenoriatului în rândul tinerilor.

Conform studiilor citate de PMP, in Romania, 23,2% dintre tinerii de panã la 25 de ani sunt someri, peste media europeanã, procent care situeazã tara noastrã pe locul VIII in Uniunea Europeanã. În judetul Vaslui, procentul tinerilor someri este chiar mai mare, piata muncii neoferindu-le acestora perspective multumitoare de angajare. Mai mult, 30% dintre tinerii cu varsta intre 18-24 de ani trãiesc in sãrãcie relativã, iar 50% dintre tinerii cu varsta sub 18 ani trãiesc sub pragul de sãrãcie relativã (60% din mediana veniturilor). De asemenea, doar unul din 100 de tineri romani se gandeste sã isi deschidã o afacere. În acest context, spune Marcela Tãbuscã, secretarul general adjunct al Filialei Judetene PMP Vaslui, ‘multi tineri, in special din mediul rural, se simt exclusi social si aleg sã emigreze in statele mai bogate ale Uniunii Europene. Pentru a corecta aceastã realitate, normal ar fi sã identificãm cauzele: printre acestea, sistemul educational arhaic, orientat aproape exclusiv spre acumularea de cunostinte teoretice, nu spre competente practice utile pe piata muncii, corelate cu nevoia realã de pe piata muncii. As spune cã sistemul romanesc de invãtãmant este mai rezistent la schimbare decat bacteriile intraspitalicesti. O altã cauzã este lipsa unui sistem de invãtãmant dual la nivel national si a unei pregãtiri antreprenoriale incã din timpul scolii, precum si lipsa unui program de consiliere profesionalã a tinerilor incã din timpul scolii. Pasi s-au fãcut in aceastã directie, dar sunt initiative izolate, ale unor operatori economici privati. Altfel spus, sunt exceptii care aratã cum trebuie procedat. Din nefericire, astfel de initiative nu sunt importante nici pentru actuala guvernare, cum nu au fost nici pentru precedentele guvernãriiatã de ce demersul PMP este cu atat mai important, pe termen mediu si lung’, spune Marcela Tãbuscã.

Solutiile PMP

Secretarul general adjunct al PMP Vaslui a subliniat cã problema somajului in randul tinerilor ar trebui sã se afle in centrul preocupãrilor oricãrei guvernãri. ‘Toate partidele spun cuvinte frumoase despre tineri: ei sunt mandria tãrii. A cãrei tãri?! În niciun caz a Romaniei. De regulã, cei care capitalizeazã politic tineretul nu au fãcut nimic pentru a le rezolva problemele’, a mai spus Maricela Tãbuscã. Solutiile propuse de PMP sunt promovarea invãtãmantului dualdupã modelul elvetian, unde rata somajului in randul tinerilor cu varste intre 18 si 24 ani este de doar 6,4%, elevii sã aibã optiunea ca, de la 15 ani, sã alterneze studiul teoretic la scoalã cu stagii de pregãtire in unitãti economice, crearea unui sistem flexibil de lucru (duratã variabilã, libertatea contractului si posibilitatea rezilierii in orice moment printr-o decizie motivatã sau cu acordul pãrtilor), remuneratie negociabilã, pentru a stimula companiile sã ofere stagii de formare profesionalã initialã. În prezent, legea romanã prevede cã salariul de bazã lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncã, este cel putin egal cu salariul de bazã minim brut pe tarã. ‘Si in plan legislativ trebuie actionat de urgentã, prin redactarea si depunerea legii internshipului, dupã model francez, pentru a oferi tinerilor absolventi sansa de a cãpãta experientã in muncã, in parteneriat cu universitãtile si patronatele. O astfel de lege ar conduce la limitarea numãrului de interni intr-o perioadã datã, stabilirea unui venit minim garantat pentru munca prestatã (legea francezã stabileste un prag minim de 30% din salariul minim brut), stimularea mobilitãtii in randul tinerilor prin oferirea unei sume fixe lunar pentru cazare si masã pentru persoanele care locuiesc in alte orase decat cel in care vor desfãsura stagiul si, nu in ultimul rand, garantarea protectiei sociale pentru stagiari. Pentru stimularea antreprenoriatului in randul tinerilor, factor determinant al cresterii economice si al creãrii de noi locuri de muncã, PMP propune dezvoltarea abilitãtilor antreprenoriale ale tinerilor prin educatie formalã, dar si prin programe de educatie non-formale, promovarea muncii in randul tinerilor, prin informare, consiliere si coaching in scoli si oferirea de garantii de stat pentru creditele bancare accesate de IMM-uri conduse de tineri intreprinzãtori care realizeazã profit, au un numãr dat de angajati si nu au datorii la bugetul de stat’, a conchis Maricela Tãbuscã, secretarul general adjunct al Filialei Judetene PMP Vaslui.