Luptã pentru pãmânt dusã la extrem

joi, mai 10, 2018, 3:00

Membrii comisiilor locale de fond funciar Fãlciu si Cozmesti, dar si angajati ai Prefecturii sau ai CJ au dat cu subsemnatul în fata procurorilor si, ulterior, au fost târîti degeaba prin instantele judecãtoresti, dupã ce faptele de care au fost acuzati de un vasluian nu s-au confirmat. Acuzatorul, Ion Popovici este nemultumit de faptul cã nu a primit el singur întreaga suprafatã de teren mostenitã de la pãrinti, pãmânt pe care apucase deja sã-l vândã înainte de a fi pus în posesie!

La mai bine de zece ani de la termenul final de repunere in posesie a celor care siau vãzut pãmanturile sau clãdirile confiscate de comunisti, incã mai sunt persoane care, nemultumite, isi cautã dreptatea in instantele judecãtoresti. Este cazul vasluianului Ion Popovici, care, impreunã cu fratii si surorile sale, ar fi trebuit sã primeascã circa 30 de hectare de teren in zona Vãii Prutului, si care fusese trecut initial pe lista celor care, in schimb, ar fi trebuit sã primeascã despãgubiri bãnesti. Nemultumit, bãrbatul a apelat la justitie, obtinand, in ianuarie 2008, anularea hotãrarii datã de Comisia judeteanã de fond funciar, urmand ca mostenitorii sã fie pusi in posesie cu suprafata de 21 hectare teren arabil pe raza comunei Fãlciu si 5,5 hectare de pãdure pe raza comunei Cozmesti. Bucuros, omul a si gãsit un client cãruia sã-i vandã intreaga suprafatã, considerand cã totul i se cuvine, fiind singurul dintre frati care a deschis actiune in instantã, si a incasat si banii. Numai cã, socoteala de acasã nu s-a potrivit cu cea din targ, iar Comisia judeteanã de fond funciar a eliberat titlul de proprietate pe numele tuturor mostenitorilor, asa cum era legal. Nemultumit, Ion Popovici a inceput un sir de procese care continuã si acum, la mai bine de zece ani dupã ‘victoria’ sa in instantã. Si-a dat in judecatã fratii si surorile, cerand iesirea din indiviziune, insã cu conditia sã-i rãmanã lui tot terenul, cereri respinse la toate instantele. Apoi, in 2012, bãrbatul a fãcut plangere la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui impotriva membrilor comisiilor locale si a celei judetene de fond funciar, dar si a juristului prefecturii si a secretarului CJ Vaslui, pe care i-a acuzat, nici mai mult nici mai putin, de ‘sãvarsirea infractiunilor de tãinuire, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fals material in inscrisuri oficiale, fals intelectual si uz de fals’. Solutia de neincepere a urmãririi penale, datã de procurori in noiembrie 2013, pe motiv cã faptele invocate nu se confirmã iar cei incriminati si-au fãcut datoria conform legii, nu a fost pe placul vasluianului. A urmat o serie de noi cereri de chemare in judecatã din partea lui Popovici, atat plangeri impotriva respectivei solutii de netrimitere in judecatã, dar si altele, impotriva primarului de la acea vreme al comunei Cozmesti, Vasile Aporcãritei, impotriva UAT-ului in cauzã, dar chiar si impotriva propriei surori, care nu voia sã-i cedeze pãmantul mult doritt. Mai mult, inaintea alegerilor locale 2016, Ion Popovici s-a opus inclusiv candidaturii actualului primar, Hristache Sima, de teamã cã, dacã acesta va castiga alegerile, nu va mai avea pe cine din conducerea primãriei sã reclame. Toate plangerile lui au fost respinse, la toate instantele, fãrã ca acest lucru sã-l sperie pe Popovici. În octombrie anul trecut, acesta a fãcut o nouã plangere impotriva solutiei de netrimitere in judecatã datã de procurori in 2013 si aprobatã in 2014 de instantele de judecatã, plangere respinsã la inceputul anului de Judecãtoria Vaslui. Ion Popovici nu a depus insã armele si a atacat respectiva sentintã, zilele trecute, Tribunalul Vaslui declinand competenta de solutionare a apelului declarat de petent si trimitand dosarul spre solutionare cãtre Curtea de Apel Iasi. Totodatã, la inceputul lunii martie, bãrbatul a depus o nouã plangere, similarã, la Judecãtoria Vaslui, sperand ca, poate, i se va da castig de cauzã si va pune mana pe tot pãmantul.