Liberalii cer demisia conducerii DGASPC Vaslui

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Dr. Nelu Tãtaru, presedintele PNL Vaslui, a cerut, ieri, demisia lui Ionel Stefãnicã Armeanu, directorul general al DGASPC Vaslui, si a directorului adjunct, Ion Buruianã.

‘Am luat act cu uimire de reinstalarea d-lui Ionel Stefãnicã Armeanu la sefia DGASPC, am vãzut discutiile din presã si din mediul on-line, dar si explicatiile presedintelui CJ si al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, si nu pot sã numi pun unele intrebãri. Care au fost oare criteriile pentru care s-a ajuns la repunerea in functie a lui Armeanu? Chiar atat de indispensabili sunt domnii Armeanu si Buruianã de nu este nimeni din randurile PSD care sã-i inlocuiascã, ori cei doi stiu dedesubturi pe care noi, liberalii ori alti cetãteni ai judetului, nu avem habar? Am vrea ca dl. Armeanu sã ne explice ce a fãcut cu cele 25 de miliarde descoperite lipsã de inspectorii Curtii de Conturi si cum va reusi sã recupereze acesti bani, dacã o va face vreodatã! Cred cã presedintele Buzatu ar fi trebuit sã facã o reevaluare a activitãtii conduceriii DGASPC inainte de a propune si impune reinstalarea d-lui Armeanu ori mãcar sã dispunã o anchetã care sã verifice implicatiile raportului Curtii de Conturi. Ori, ar fi trebuit ca acesta din urmã, cu atat mai mult cu cat a fost ‘grav bolnav’, si stie el la ce boalã mã refer, sã-si dea demisia de onoare din fruntea institutiei pe care a condus-o discretionar atatia ani! Dacã el nu a fãcut panã acum acest gest, noi, conducerea PNL Vaslui, cerem public demisia directorului general a DGASPC, Ionel Stefãnicã Armeanu, si a bunului sãu aghiotant, directorul adjunct Ion Buruianã’, a declarat dr. Nelu Tãtaru, care ar dori in fruntea Directiei o persoanã tanãrã, neinregimentatã politic, un bun profesionist atat in domeniul managerial, cat si al protectiei sociale. ‘PNL are foarte multi specialisti care ar putea sã preia o asemenea insãrcinare, insã, in conditiile in care CJ, in subordinea cãruia se aflã DGASPC, este condus de atatia ani de PSD, am prefera sã vinã cineva care nu face parte dintr-un partid’, a mai spus Nelu Tãtaru.