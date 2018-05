Liberalii acuza: «De Ziua Europei Unite, vasluienii sunt sufocati de gunoaie!»

joi, mai 10, 2018, 3:00

Dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, condamnã faptul cã, din cauza greselilor conducerii CJ în implementarea proiectului de management al deseurilor si darea în folosintã a gropii de gunoi de la Rosiesti, în curând, vasluienii vor fi sufocati de gunoaie. „Deja, de douã zile, nu se mai ridicã gunoiul la Husi, pentru cã groapa de la Lohan este plinã, iar Brãila nu mai primeste, de la începutul lunii mai, gunoiul din judetul Vaslui. Dacã nici cu bani europeni nu s-a reusit implementarea la timp a unui astfel de proiect, cum va reusi Dumitru Buzatu sã adune gunoaiele strânse în 28 de ani de guvernare PSD?”, a declarat presedintele liberalilor vasluieni.

‘Astãzi, 9 mai, aniversãm 141 de ani de la declararea independentei statului roman, dar si 68 de ani de la infiintarea Europei Unite. Desi suntem, la randu-ne, membri ai familiei europene, dacã e sã ne amintim totusi in ce lume trãim, spre nenorocul nostru, ne dãm seama cã trãim in judetul Vaslui, unde, in loc de progres, trãim cu speranta cã, vreodatã, vom face cu adevãrat parte din spatiul european. Cea mai recentã exemplificare a acestei realitãti este faptul cã, de douã zile, nu a mai fost ridicat gunoiul menajer in municipiul Husi, pe motiv cã groapa de la Lohan este plinã! Situatia s-ar putea repeta in curand in majoritatea comunitãtilor vasluiene, pentru cã Brãila a refuzat sã mai primeascã gunoiul din judet, iar groapa ecologicã de la Rosiesti, finalizatã de mai bine de jumãtate de an, stã in continuare nefolositã, pentru cã initiatorii proiectului, conducerea PSD-istã a CJ Vaslui, nu a reusit sã-l ducã nici mãcar acum panã la capãt. Acum cateva luni, presedintele CJ si al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, declara rãzboi gunoaielor de pe campuri si pãduri, insã acum, gunoaiele au inceput sã se adune intre blocuri! Europa Unitã si-a fãcut treaba, ne-a dat 40 de milioane de euro sã rezolvãm aceastã problemã, insã CJ Vaslui a rãmas repetent la acest capitol. Acum, Dumitru Buzatu dã vina pe functionarii din CJ care nu au intabulat terenurile, ori pe lipsa tocãtorului pe care tot el a uitat sã-l cuprindã in proiect. De cateva luni, in fiecare sãptãmanã, Buzatu anuntã deschiderea ‘in curand’, a Gropii ecologice de la Rosiesti, insã groapa anuntatã ca fiind functionalã nu este nici acum folositã! În aceste conditii, ne intrebãm cum va reusi oare Dumitru Buzatu sã strangã toate gunoaiele adunate in cei 28 de ani de guvernare PSD in judetul Vaslui?’, a declarat dr. Nelu Tãtaru, presedintele Organizatiei Judetene PNL Vaslui, in cadrul unei conferinte de presã sustinute, ieri, la sediul partidului. ‘Încã o datã, Dumitru Buzatu, liderul PSD si, de atatia ani, al judetului Vaslui, a arãtat cã nu face decat sã promitã multe lucruri, fãrã a reusi sã le punã in practicã!’, a concluzionat dr. Nelu Tãtaru.