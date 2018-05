Legumicultorii înscrisi în programul guvernamental pot vinde rosiile pânã la 15 iunie

miercuri, mai 30, 2018, 3:00

Valorificarea tomatelor cultivate in spatii protejate a fost prelungitã panã in data de 15 iunie 2018. Mãsura a fost adoptatã din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile din perioada februarie – martie 2018. Din cazua temparaturilor extrem de scãzute, dezvoltarea si plantarea rãsadurilor de tomate a fost intarziatã foarte mult. ‘În primul ciclu de productie, rosiile urmau sã fie comercializate panã la sfarsitul lunii mai. Fiecare legumicultor va scoate la comercializare minim douã tone de rosii, cat este prevãzut in programul guvernamental, pentru a primi ajutorul de minimis. Sperãm sã vandã toatã marfa in primul ciclu de productie sau, dacã nu, fractionat, astfel incat sã incaseze subventia. În 2018, avem inscrisi in program 80 de legumicultori, iar 47 au plantat rãsadurile in solarii. Suntem intr-o fazã avansatã de realizare a receptiei’, a spus Gigel Crudu. Valoarea sprijinului financiar al programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate care se acordã beneficiarilor este de 13.797,9 lei/beneficiar/an si reprezintã contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar, beneficiarii trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati, sã obtinã o productie de minimum 2 kilograme tomate/metrul pãtrat, sã fie inregistrati in evidentele registrului agricol, sã facã dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei. Pentru anul 2018, valorificarea productiei de tomate se va efectua in perioadele 1 ianuarie – 31 mai inclusiv si/sau 1 noiembrie – 20 decembrie inclusiv.