Legea vânzãrii terenurilor a trecut de Senat

joi, mai 31, 2018, 3:00

Sãptãmana trecutã, a fost adoptatã in Senat noua lege a vanzãrii terenurilor agricole. Proiectul urmeazã sã fie supus dezbaterii si votului in Camera Deputatilor care este for decizional. In textul de lege se precizeazã cã, „in vederea consolidãrii pietei funciare romanesti, mãsurile preconizate a fi aplicate prin prezentul proiect de lege vizeazã stabilirea ordinii de preemptiune, astfel: coproprietari si rude panã la gradul I; arendasi; statul roman prin Agentia Domeniilor Statului si proprietari de terenuri agricole vecini”. Dacã acestia nu sunt interesati sã cumpere, pot achizitiona terenul persoanele fizice sau juridice care au resedinta sau sediul in aceeasi zonã in care se aflã terenul, cu conditia sã fi desfãsurat activitãti agricole cu cinci ani inaintea publicãrii ofertei de vanzare. In cei patru ani de la liberalizarea pietei funciare in Romania, proprietarii de pãmant din judetul Vaslui au fãcut bani frumosi. In total, fermierii au lansat public oferte de vanzare a terenurilor agricole extravilane pentru o suprafatã totalã de 11.125 hectare. In medie, pretul de vanzare cu care s-au tranzactionat terenurile in ultimii ani este de aproximativ 3.000 euro/hectar. Dacã ne raportãm la suprafata totalã scoasã la vanzare de cãtre fermierii din judetul Vaslui, rezultã cã suma totalã obtinutã de pe urma tranzactionãrii terenurilor se ridicã la circa 33 milioane de euro.