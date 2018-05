Investitii de 104 milioane de euro derulate de E.ON România în anul 2017, cele mai mari de la intrarea pe piatã

marți, mai 29, 2018, 3:00

Solutiile de digitalizare, proiectele emobility si lansarea de noi produse si servicii pentru clienti sunt directiile strategice ale companiei în perioada urmãtoare. Un nou Centru de Servicii Clienti va fi înfiintat la Sibiu, unde vor fi create circa 250 de noi locuri de muncã; alte circa 120 de angajãri sunt planificate la Iasi, la compania E.ON Software Development.

Companiile din grupul E.ON România au investit anul trecut, 475 milioane lei (104 milioane de euro), prioritar pentru modernizarea retelelor de distributie a gazelor naturale si a electricitãtii. Pentru acest an sunt bugetate investitii de peste jumãtate de miliard de lei, cu aceeasi destinatie. Gaze naturale – În 2017 au fost investite peste 200 milioane lei (43 mil. euro), sistemul de distributie fiind reabilitat si modernizat pe o lungime de aproape 570 km. Totodatã, reteaua a fost extinsã cu peste 90 km în special bransamente pentru conectarea de noi consumatori. Energie electricã – Valoarea investitiilor a fost de circa 240 milioane lei (52 mil. euro). Destinatiile principale ale investitiilor au fost modernizarea si reabilitarea retelelor electrice, automatizarea sistemului de distributie, înlocuirea de transformatoare si contorizarea inteligentã. Anul trecut au fost modernizat i circa 1.700 km din lungimea retelei electrice actuale. Contorizare inteligentã – Pânã la finalul anului trecut au fost instalate aproximativ 252.000 de contoare inteligente, dintre care circa 21.000 de unitãti în cursul anului 2017. În perioada 2018-2020 este planificatã instalarea a peste 200.000 de unitãti, valoarea investitiei fiind de circa 52 milioane lei (11 mil. euro). Proiecte cu finantare europeanã – Delgaz Grid a obtinut cofinantare europeanã de peste 10 milioane lei (2,3 mil. euro) pentru modernizarea statiilor de transformare Hârlãu, Pascani si Gorban (110/20kV) din judetul Iasi, investitia totalã fiind de 16,3 milioane lei (3,5 mil. euro). Este cel de-al patrulea proiect pentru care compania a obtinut finantare nerambursabilã destinatã realizã rii de investitii în retele. Astfel, valoarea totalã a acestor investitii depãseste 92 mil. lei (peste 20 mil. euro) din care 38 milioane lei (peste 8,2 mil. euro) sunt fonduri nerambursabile. Urmare a investitiilor semnificative realizate în ultimii ani în reteaua de electricitate, în perioada 2008-2017 numãrul întreruperilor s-a redus cu circa 54% iar durata acestora cu circa 60%. Pe partea de gaze, în 2017 a fost consemnatã o scãdere cu mai bine de 50% a numãrului de defecte remediate pe retele comparativ cu 2010. „Este necesarã continuarea sustinutã a investitiilor în retele pentru a ne apropia de nivelul de performantã actual din statele dezvoltate ale Uniunii Europene, beneficiarul final fiind consumatorul. esential sã avem stabilit un cadru de reglementare care sã stimuleze investitiile si inovarea în distributia energiei electrice si a gazelor naturale”, a declarat Frank Hajdinjak, Directorul General al E.ON România. De la venirea în România, în anul 2005, E.ON a realizat investitii de peste 6 miliarde lei (1,5 miliarde euro). De asemenea, contributiile virate în acesti ani la bugetul de stat si la bugetele locale însumeazã aproximativ 1,9 miliarde de euro. Noi locuri de muncã create în România – La Sibiu va fi inaugurat, în acest an, un Centru de Servicii Clienti care va deservi clientii din Germania ai Grupului E.ON. Pânã la sfârsitul anului 2019 aici vor fi înfiintate aproximativ 250 de locuri de muncã, care vor oferi oportunitãti foarte bune de angajare pentru vorbitorii de limbã germanã din regiune. Totodatã, anul trecut a fost înfiintatã la Iasi, compania E.ON Software Development, unde au fost deja angajate 70 de persoane, iar pânã la sfârsitul anului se are în vedere ca numãrul acestora sã ajungã la 120. Compania furnizeazã companiilor din Grupul E.ON din 13 tãri dezvoltãri si solutii IT necesare activitãtii curente de business. e-Mobility – Un numãr de 7 statii de încãrcare a autovehiculelor electrice sunt deja operationale, începând de anul trecut: trei la sediile E.ON din Iasi, Târgu Mures si Bucuresti, iar celelalte patru în diverse locatii din municipiul Iasi. Alte 19 statii de încãrcare rapidã vor fi instalate pe rutele principale de transport pan-europene în cadrul proiectului NEXT-E, realizat în parteneriat cu MOL România si alte companii din regiune. Solutii energetice – E.ON a dezvoltat solutii de eficientizare energeticã, adaptate nevoilor clientilor din sectorul de afaceri si personalizate pe profilul industrial si de consum al acestora. Astfel, portofoliul de produse si servicii include solutii de cogenerare de înaltã eficientã, trigenerare, solutii la cheie de producere a energiei electrice din panouri fotovoltaice, precum si sisteme de iluminat inteligent pe tehnologie LED. „Avem în prezent în curs de implementare proiecte de cogenerare, panouri fotovoltaice si iluminat pentru industria hârtiei, auto, chimicã, alimentarã si de eficientizare a consumului si a performantei energetice pe o arie foarte extinsã de profiluri industriale”, a mentionat Frank Hajdinjak. Solutiile digitale – sunt o altã directie strategicã, lansarea canalului de vânzãri de energie 100% online, E.ON Flash, fiind un exemplu de initiativã în acest sens. De asemenea, o atentie deosebitã este acordatã dezvoltãrii platformei E.ON Myline, unde peste 530.000 de clienti detin un cont personal, serviciul devenind astfel unul dintre cele mai accesate portaluri de self-care al unui furnizor de energie din România. În furnizarea de energie, E.ON detine în portofoliul sãu produse de electricitate, gaze naturale si pachete mixte, dar lanseazã în mod continuu oferte care sã faciliteze accesul rapid si usor la energie. Cel mai recent lansat este un produs de energie integrat, E.ON Duo, care aduce costuri mai mici cu energia, electricitatea si gazele naturale pe o singurã facturã, asadar o singurã platã lunarã pentru utilitãti si garantia unui pret fix pe durata contractului. Proiecte pentru comunitate – Anul trecut au fost investiti circa 1,5 milioane de euro în proiecte destinate comunitãtilor locale, ariile principale în care compania s-a implicat fiind stiintã si educatie, sport, culturã, sigurantã si mediu. Din 2005, actiunile de responsabilitate corporativã s-au îndreptat cãtre circa 300.000 de copii, tineri, adulti si vârstnici si au totalizat peste 10.000 de ore de voluntariat ale angajatilor E.ON, suma investitã fiind de peste 12 milioane de euro. Pentru acest an, compania si-a propus cel putin 2018 ore de voluntariat în comunitate, dar si continuarea unor proiecte de succes, cum ar fi campaniile de informare pe teme de sigurantã derulate împreunã cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentã. Grupul german E.ON a intrat în România în anul 2005, când a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului opereazã o retea de distributie a gazelor naturale în lungime de peste 22.000 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.000 km si deservesc circa 3,1 milioane de clienti din 20 de judete situate în jumãtatea de Nord a tãrii.