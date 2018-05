Inspectia Muncii verificã listele cu salariile bugetarilor

marți, mai 15, 2018, 3:00

Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui a declansat actiuni de control la beneficiarii Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plãtit din fonduri publice. Legea a început sã îsi producã efecte din data de 1 iulie 2017.

Scopul Legii nr. 153/2017 a fost echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece existau disfunctionalitãti majore, in sensul cã pentru aceleasi functii si atributii, functionarii din institutiile statului aveau salarii diferite. Inspectorii de muncã vor verifica aplicarea art. 33 privind transparenta veniturilor salariale. Toate autoritãtile si institutiile publice vor publica la sediul propriu si pe pagina proprie de internet, in datele de 31 martie si 30 septembrie ale fiecãrui an, si vor mentine publicatã o listã a tuturor functiilor din autoritãtile sau institutiile publice respective ce intrã in categoria personalului plãtit din fonduri publice, cuprinzand urmãtoarele: salariul de bazã, solda functiei de bazã/salariul functiei de bazã, indemnizatia de incadrare sau indemnizatia lunarã, dupã caz; tipul, baza de calcul, cota procentualã, valoarea brutã a sporurilor, compensatiilor, adaosurilor, primelor si premiilor eligibile pentru fiecare functie, precum si baza legalã a acordãrii acestora: valoarea anualã a voucherelor de vacantã care urmeazã sã fie acordate pentru o perioadã lucratã de un an, precum si baza legalã a acordãrii acestora; valoarea anualã a indemnizatiei de hranã care urmeazã sã fie acordatã pentru o perioadã lucratã de un an, precum si baza legalã a acordãrii acesteia; orice alte drepturi in bani si/sau in naturã, dacã este cazul, precum si baza legalã a acordãrii acestora; orice informatii cu privire la posibile limitãri ale venitului salarial, precum si baza legalã a acestora. Nerespectarea prevederilor legale atrage rãspunderea contraventionalã a conducãtorului autoritãtii sau institutiei publice in cauzã si se sanctioneazã cu amendã intre 5.000 si 10.000 lei.