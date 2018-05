Îngrijorare printre hotii de lemn

joi, mai 17, 2018, 3:00

Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui executã o serie de actiuni preventiv-reactive, in scopul prevenirii si combaterii activitãtilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitãrii, prelucrãrii si comercializãrii materialului lemnos, precum si ale activitãtilor ilicite din targurile, pietele si oboarele din judetul Vaslui. Astfel, pe 15 mai, efective ale IJJ Vaslui au actionat pe raza comunelor Dragomiresti, Garceni, Laza, Bãlteni, constatand o serie de incãlcãri ale legii 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitãti de productie, comert, sau prestãri servicii ilicite, precum si ale legii 171/2010, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Jandarmii au aplicat 19 sanctiuni contraventionale si au confiscat mai multe bunuri. În cooperare cu celelalte institutii cu atributii in domeniu, IJJ va organiza patrule, filtre, actiuni punctuale si alte activitãti specifice in zona trupurilor de pãdure unde au loc tãieri si sustrageri ilegale de arbori, precum si in alte zone cu potential criminogen ridicat, pentru prevenirea si combaterea fenomenului contraventional si infractional.