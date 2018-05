Începe modernizarea strãzii Republicii

joi, mai 17, 2018, 3:00

Strada Republicii va intra, în iunie, în reparatii. Investitia va demara cu un program de reparare a trotuarelor, dupã care se va trece la reabilitarea carosabiliului. Atât pentru lucrãrile de asfaltare, cât si pentru construirea pasajului subteran în Crucea Gãrii, municipalitatea intentioneazã contractarea de foduri europene. De la bugetul local, investitiile primesc în 2018 o sumã totalã de 16,2 milioane de lei, iar circa 100 milioane de euro vor fi fonduri europene.

Strada Republicii din municipiul Vaslui va intra in reparatii, incepand din luna viitoare. Într-o primã etapã, va demara un proiect de reparare a trotuarelor, apoi se va trece si la refacerea carosabilului. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, a precizat cã se intentioneazã ca lucrãrile de turnare a asfaltului si construirea unui pasaj subteran in zona Crucea Gãrii sã fie finantate prin intermediul fondurilor europene. ‘La turnarea asfaltului pe strada Republicii se va lucra mai intai pe o bandã de circulatie, pentru a nu bloca circulatia. Pentru strada Traian se lucreazã acum la proiectul tehnic. Apoi, oferta va fi urcatã pe SEAP pentru adjudecarea lucrãrilor de executie’, a spus Daniel Neacsu. Suma totalã care va fi acordatã in acest an din bugetul municipiului Vaslui pentru investitii este de 16.276.000 lei. Printre investitii se numãrã refacere imbrãcãminte rutierã zona locuinte Garã IV (900.000 lei), refacere imbrãcãminte rutierã zona Cartierului 13 Decembrie (1.500.000 lei), sistematizare verticalã si reabilitarea elementelor arhitecturale cuprinse intre strada Costache Negri (Sinagogã) si strada Husului (2.155.000 lei), parcare strada Stefan cel Mare, bl. 410 (Teoclinik) (350.000 lei). Alte investitii vizeazã amenajarea amfiteatrului de la Liceul Teoretic ‘Mihail Kog‘lniceanu’, schimbare acoperis la Scoala Gimnazialã Constantin Motas, inlocuire acoperis clãdire liceu, acoperis salã sport – Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ etc.

100 milioane de euro pentru investitii

Pe langã obiectivele finantate de la bugetul local, se prefigureazã fonduri de circa 100 milioane de euro pentru programele de dezvoltare. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã 60 de milioane de euro reprezintã finantarea programului de apã si canal, contract care a fost urcat pentru licitatia publicã pe SEAP. Alte 30 de milioane de euro vor veni in municipiul Vaslui prin intermediul Axei 4 de finantare din cadrul POR 2014 – 2020, proiecte pentru care municipalitatea este in procedurã avansatã de intocmire. Zona de interes pentru Primãria Vaslui este strada Decebal, care va fi extinsã la patru benzi de circulatie, in zonã urmand sã fie implementat si un sistem de iluminat public modern. ‘Avemm acolo obiectivul de la Lidl, bazarul, targul auto, contruirea unui ansamblu rezidential de 300 de apartamente. Cu toate aceste obiective, ne ducem panã in strada Husuluiî, a explicat Pavãl. Ansamblul rezidential de pe strada Decebal va cuprinde 300 apartamente (10-12 blocuri de locuinte), in partea de nord a supermarketului Kaufland. În zonã vor fi amenajate spatii verzi, locuri de joacã pentru copii, magazine si alte facilitãti. Programul de investitii este sustinut de o firmã din Brasov.