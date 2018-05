Începe lupta pentru obtinerea gradatiei de merit

vineri, mai 25, 2018, 3:00

Profesorii care doresc sã participe la concurs în vederea obtinerii gradatiei de merit trebuie sã-si depunã dosarele, în perioada 21 mai – 12 iunie, iar pe 27 iulie, inspectoratele afiseazã rezultatele. Gradatia de merit se atribuie începând cu data de 1 septembrie 2018 si reprezintã o crestere cu 25% a salariului de bazã detinut, pe o perioadã de 5 ani, potrivit Legii educatiei. Aceastã gradatie se acordã prin concurs pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar.

La inceputul acestei luni, Ministerul Educatiei a publicat proiectul de Metodologie si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invãtãmantul preuniversitar de stat in sesiunea 2018. Conform acestui grafic, in perioada 21 mai – 12 iunie va avea loc depunerea, de cãtre candidati, a dosarelor la secretariatul scolii, si realizarea aprecierii sintetice asupra rezultatelor candidatului, in consiliul profesoral. Ulterior, intre 12 si 15 iunie, dosarele continand documentele justificative vor fi depuse la secretariatul inspectoratului scolar, urmand sã fie analizate de cãtre inspectorul scolar care coordoneazã disciplina si elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului in specialitate, in perioada 18 – 29 iunie. Lista cuprinzand punctajele acordate in urma evaluãrii va fi publicatã pe data de 18 iulie, eventualele contestatii putand fi depuse in perioada 19 – 23 iulie. Listele finale cu cei care vor primi gradatii de merit incepand cu noul an scolar va fi afisatã pe data de 27 iulie. ISJ Vaslui a anuntat, pe site-ul propriu, numãrul gradatiilor de merit, pe categorii de personal si discipline de invãtãmant, ce vor fi acordate incepand cu 1 septembrie 2018. Acest numãr a fost stabilit in comisia paritarã de la nivelul ISJ Vaslui si aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din 18 iulie. Pentru noul an scolar au fost scoase la concurs un numãr de 25 de gradatii pentru educatoare, 35 de gradatii pentru invãtãtori, si nu mai putin de 127 de gradatii pentru profesori de diverse discipline. Între acestia din urmã, cele mai multe gradatii sunt destinate profesorilor de limbi moderne, 16, celor de limba si literatura romanã – 15 gradatii, matematicã – 14 gradatii, si discipline tehnologice, 13 gradatii. Alte 15 gradatii sunt destinate pentru personalul didactic de conducere, indrumare si control, respectiv directori si inspectori scolari, in timp ce personalul auxiliar din judet de diverse categorii vor avea la dispozitie 16 gradatii de merit. La concursul pentru acordarea gradatiei de merit pot sã participe profesorii cu vechime de cel putin 5 ani, evaluati cu calificativul ‘Foarte bine’ in fiecare an scolar, fãrã sanctiuni disciplinare sau penale ‘in perioada pentru care se realizeazã evaluarea’ si care au performante in inovarea didacticã, in pregãtirea prescolarilor sau a elevilor, in pregãtirea elevilor distinsi la competitiile scolare recunoscute de Ministerul Educatiei etapa judeteanã, interjudeteanã, etapa nationalã si internationalã, in perioada 1 septembrie 2012 – 31 august 2017. De asemenea, se ia in considerare si activitatea desfãsuratã pentru prevenirea si combaterea abandonului scolar si a pãrãsirii timpurii a scolii, in integrarea copiilor cu cerinte educationale speciale si/sau tulburãri de invãtare in invãtãmantul de masã, in progresele scolare ale elevilor in risc de abandon scolar, in initierea si managementul unor proiecte scolare care au condus la consolidarea culturii scolare centrate pe progres, cooperare si incluziune. La concurs poate sã ia parte si personalul didactic auxiliar cu vechime de cel putin 5 ani, cu performante in activitate, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, si calificativul ‘Foarte bine’ in fiecare an scolar din perioada evaluatã, fãrã sanctiuni disciplinare sau penale. Profesorii care, in perioada 1 septembrie 2012-31 august 2017, au indeplinit si functii de conducere pot sã participe la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare, iar evaluarea se realizeazã conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului. Profesorii titulari mentinuti in activitate, in functia didacticã, peste varsta de pensionare, raportatã la data de 1 septembrie 2018, beneficiazã de gradatie de merit panã la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit, dar nu mai mult de incheierea perioadei de mentinere ca titular in invãtãmantul preuniversitar. Profesorii pensionati nu mai pot beneficia de aceastã gradatie, de la incetarea contractului individual de muncã. Trebuie spus cã profesorii care iau gradatie de merit panã la 31 august 2018 pot participa la un nou concurs.