Încã un succes al micutei rusoaice din Bârlad

marți, mai 29, 2018, 3:00

În aplauzele publicului, Elena Jidãnasu, elevã în clasa a II-a la Scoala „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, a cîstigat diploma de merit, echivalentul premiului I, la sectiunea Recitãri a Olimpiadei Internationale de Limba Rusã „Russkoe Slovo” editia 2018. Pe lângã faptul cã a fost cea mai micã participantã la Olimpiadã, „micuta rusoaicã” nici mãcar nu provine dintr-o familie de rusofoni si, mai mult, nici nu învatã în scoalã limba lui Puskin, ci la Clubul de limba rusã condus de profesoara Eugenia Cretanu.

În urmã cu doi ani, pe cand era in clasa I, o micutã barlãdeancã, Elena Jidãnasu, a fost atrasã de frumusetea limbii ruse si, pentru cã nici in familie, nici la scoalã nu avea ocazia sã audã aceastã limbã, s-a inscris in Clubul de Limba rusã condus de inimoasã profesoarã Eugenia Cretanu. Mai in joacã, mai in serios, fetita a nceput sã descopere tainele limbii lui Puskin si a lui Gorki si chiar sã participe la concursuri de gen. În aceastã primãvarã, alãturi de colegii liceeni de la clubul de limba rusã, Elena a starnit ropote de apaluze si apecierile juriului la Festivalul ‘Teatru sub Castani’ desfãsurat la Iasi, acolo unde a interpretat rolul Irinei, din piesa lui A. Cehov. Adevãrata recunoastere a ‘micutei rusoaice din Barlad’ a venit insã la Olimpiada Internationale de Limba Rusã ‘Russkoe Slovo’ editia 2018, desfãsuratã in perioada 21 – 22 mai, tot la Iasi, la Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’. Elena a participat la sectiunea Recitãri, interpretand poezii de S. Esenin si de A Puskin, concurand cu elevi mai mari de la Colegiul National ‘M. Sadoveanu’ din Pascani, de la Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ din Iasi ori studenti de la Universitatea ‘Al. I. Cuza’ din Iasi, de la universitãti din Kazahstan, Republica Moldova si Belarus. Interpretarea celei mai mici participante de la aceastã editie a Olimpiadei a fost recompensatã de juriu cu Diploma de Merit, echiãvalentul premiului I. Trebuie spus cã micuta Elena a ajuns deja o obisnuitã a concursurilor de limba rusã, in special la cele de interpretare. Astfel, in luna martie a participat la un alt concurs, cel de la Centrul Cultural Rus din Bucuresti, unde a fost omagiat Serghei Esenin, si este inscrisã si la concursul international organizat de Institutul Puskin, la care a participat si anul trecut! Un alt concurs, tot international, aflat in desfãsurare si la care Elena Judãnasu participã, este cel de la ‘ARTEK, Rossia’ – 2018. ‘Mãrturisesc cu admiratie si bucurie cã jocul meu cu Elena e un joc tematic lãudat de toti cei care ne primesc la olimpiade si concursuri nationale sau internationale! Elena dã dovadã de un talent iesit din comun si de o aplecare nu doar pentru studierea limbii ruse, ci si a altor limbi moderne, fiind, la varsta ei fragedã, un adevãrat poliglot’, a declarat prof. Eugenia Cretanu, initiatoarea si conducãtoarea Clubului de limbã rusã de la Vaslui.