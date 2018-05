În noul an scolar, tot lapte, corn si mere

vineri, mai 25, 2018, 3:00

Desi avea de ales între diverse sortimente de fructe si legume, ultimele sub formã de salate, pe care scolarii vasluieni sã le primeascã în urmãtorul an scolar în cadrul Programului pentru scoli al României, conducerea Consiliului judetean Vaslui a optat doar pentru distribuirea de mere. În rest, elevii vor avea parte de aceleasi produse lactate si de panificatie ca pânã acum. Cât despre distribuirea de miere de albine cãtre elevi, desi legea initiatã de senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru a fost aprobatã, se cautã sursa de finantare!

Zilele trecute, CJ Vaslui a adoptat, in unanimitate si fãrã vreo discutie, Hotãrarea nr. 89/2018 privind aprobarea listei de produse care se vor distribui si a mãsurilor educative care se vor implementa in judetul Vaslui in cadrul Programului pentru scoli a Romaniei, in anul scolar 2018 – 2019. Este vorba de produsele pe care le vor primi scolarii vasluieni, si care panã acum erau cuprinse in cele douã programe guvernamentale, ‘Laptele si cornul’ si ‘Mere in scoli’. Dacã in ceea ce priveste produsele lactate si cele de panificatie destinate elevilor, noul program pentru scoli nu a venit cu vreo modificare, la categoria fructe si legume, conducerea CJ ar fi putut opta intre diverse sortimente. Astfel, elevii ar fi putut primi chiar si pere, struguri de masã, prune, dar si legume sub formã de salate: morcov, pãstarnac, telinã rãdãcinã, sfeclã rosie, ardei gras ori castraveti proaspeti, mai hrãnitoare si poate mai apetisante decat obisnuitele mere ‘de categoria I’. În schimb, conducerea CJ a optat tot pentru mere, pe motiv cã acestea ar putea fi achizitionate si distribuite la nivel local. Trebuie spus cã, anul trecut, pentru achizitionarea produselor lactate si de panificatie destinate elevilor s-au cheltuit, la nivelul judetului Vaslui, peste 8,3 milioane de lei plus TVA, iar pentru mere, peste 1 milion de lei, bani alocati de la bugetul de stat. Prin acelasi Program pentru scoli al Romaniei se alocã sume importante pentru organizarea, la nivelul unitãtilor de invãtãmant, a unor activitãti de popularizare a consumului de legume si fructe si de produse lactate naturale in randul elevilor. Printre actiunile propuse sunt vizite la ferme pomicole ori legumicole, sau unitãti de producere sau procesare a laptelui, la zilele recoltei, expozitii, targuri, si alte activitãti similare, dar si organizarea de concursuri tematice, zile tematice, activitãti practice educative legate de consumul de fructe, legume, lapte si produse lactate, inclusiv cu degustarea de astfel de produse, si acordarea de premii. Ultimele astfel de activitãti enumerate mai sus ar fi avut poate un ecou mai mare in randul elevilor, insã, probabil, organizarea lor ar fi adus prea multã bãtaie de cap. De aceea, conducerea CJ Vaslui a decis sã se rezume doar la organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole, sau la centre de producere a laptelui si/sau unitãti de procesare a laptelui. Bine cã e vorba doar de vizite, nu si de muncã patrioticã, cum mai fãceau candva elevii si nu doar ei!