În atentia absolventilor promotiei 2018

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã reaminteste absolventilor cã, dacã se înscriu în evidentele sale, pot beneficia gratuit de informare si consiliere profesionalã, mediere pentru identificarea unui loc de muncã, formare profesionalã gratuitã, precum si de facilitãti financiare (prima de insertie, prima de relocare, prime de mobilitate) sau indemnizatie de somaj.

Pentru a beneficia de prima de insertie sau, dupã caz, de indemnizatia de somaj absolventii trebuie, in termen de 60 de zile de la data absolvirii, sã se inregistreze ca persoane aflate in cãutarea unui loc de muncã la agentiile locale pentru ocuparea fortei de muncã din raza de domiciliu sau resedintã. În cazul absolventilor de liceu din acest an, cele 60 de zile incep a fi numãrate din data de 26 Mai, potrivit Ordinului nr. 3382/2017 al Ministerului Educatiei Nationale privind structura anului scolar 2017- 2018, conform cãruia ‘cursurile claselor terminale din invãtãmantul liceal se incheie in data de 25 Mai 2018’. În situatia in care unii tineri mai au corijente, si nu au situatia scolarã incheiatã la toate materiile, acestia se vor prezenta in termen de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corijentã. Absolventii institutiilor de invãtãmant si absolventii scolilor speciale, in varstã de minimum 16 ani, care in termen de 60 de zile de la absolvirese inregistreazã la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si se angajeazã cu normã intreagã pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã de o primã de insertie egalã cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referintã in vigoare la data incadrãrii (indicatorul social de referintã este de 500 de lei). Pot solicita indemnizatie de somaj, absolventii in evidentele AJOFM care, intr-o perioadã de 60 de zile de la absolvire, nu au reusit sã se incadreze in muncã si: – nu au fost admisi sau nu urmeazã cursurile unei forme de invã tãmant, organizate si/sau acredi – tate, dupã caz, in conditiile legii; – nu realizeazã venituri sau realizeazã din activitãti autorizate potrivit legii venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referintã, respectiv 500 lei. Indemnizatia de somaj este in cuantum de 250 de lei si se acordã pe o perioadã de sase luni.