Facturi falsificate, depistate în P.T.F. Albita

marți, mai 29, 2018, 3:00

Politistii de frontierã din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita si inspectori vamali au descoperit, ascunse în bagajele unui tânãr, 24 de facturi comerciale falsificate.

Pe 22 mai, in jurul orei 17.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, cetãteanul roman Adrian G., in varstã de 32 de ani, pasager intr-un microbuz marca Mercedes inmatriculat in Lituania. În baza profilului de risc, echipa comunã de control, formatã din politisti de frontierã si lucrãtori vamali, a efectuat un control amãnuntit asupra mijlocului de transport si persoanelor, ocazie cu care a descoperit, in bagajele lui Adrian G., un numãr de 24 facturi comerciale care aveau aplicate stampilã cu inscriptia TAX FREE. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea facturilor, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã stampila aplicatã pe respectivele facturi nu indeplineste elementele de sigurantã ale uneia autentice. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la falsificarea de instrumente oficiale.