Expozitie surprizã la Muzeul „Vasile Pârvan”, în Noaptea Muzeelor

vineri, mai 18, 2018, 3:00

O initiativã generoasã derulatã, in anul 1997, in Berlin s-a transformat, de atunci, intr-un mare eveniment cultural patronat de Consiliul Europei, UNESCO si Consiliul International al Muzeelor (ICOM), prin care numeroase muzee, in parteneriat cu diverse alte institutii de culturã, isi deschid portile, simultan, panã tarziu in noapte. De multi ani, si muzeul barlãdean participã la aceastã frumoasã sãrbãtoare a stiintei si creatiei. Si in acest an publicul interesat va putea vizita expozitiile permanente din cele trei locatii dechise in acest moment. Este vorba de expozitiile de arheologie-istorie, artã – cu ultimele completãri, ambele gãzduite la sediul central, expozitiile dedicate sculptorului Marcel Guguianu, precum si expozitiile gãzduite la sediul din str. Republicii nr. 235 (expozitiile de numismaticã, personalitãti barlãdene si stiintele naturii). În aceastã din urmã locatie, publicul va avea posibilitatea de a participa si la vernisarea expozitiei temporare intitulatã ‘Podoabe si accesorii vestimentare din Antichitatea tarzie’. Acest eveniment va fi organizat, in colaborare cu muzeele din Iasi, Botosani, Tecuci si Galati, adunand la un loc piese extrem de frumoase si valoroase care vobesc despre bunul gust si frumusetea obiectelor din perioada secolelor III – V d. Chr. Expozitia va fi gãzduitã intr-un spatiu recent renovat si dotat cu mobilier nou, vernisajul derulanduse incepand cu ora 19.45. Cu prilejul Noptii Muzeelor, la ora 20.30, la Pavilionul expozitional ‘Marcel Guguianu’ publicul meloman este invitat la un recital, de exceptie, sustinut de violonistul David Marcian, fost dirijor al Filarmonicii din Iasi, si pianistul german Dietmar Graf. În concert, printre altele, lucrãri de J. Brams – Dansuri ungare nr. 2 si 5, C. Porumbescu – Balada, P. Sarasate – Romanza Andalusa etc. ‘Începand cu ora 21,00, publicul interesat va putea face observatii astronomice cu ajutorul telescoapelor pe care le detinem. Programul de vizitare, al expozitiilor permanente, gãzduite in cele trei locatii va incepe la ora 19.00 si se va incheia la ora 1.00 noaptea. Asteptãm cu plãcere ca toti barlãdenii iubitori de frumos, artã, stiintã si culturã sã ne treacã pragul, in minunata Noapte a Muzeelor’, a declarat prof. Mircea Mamalaucã, directorul Muzeului ‘Vasile Parvan’ Barlad.