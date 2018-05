Expozitia «Martori si victime, Iasi 1941», la Muzeul Judetean

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” si Muzeul Judetean „Stefan cel Mare” Vaslui organizeazã Expozitia „Martori si victime, Iasi 1941″, al cãrei vernisaj va avea loc sâmbãtã, 5 mai, la ora 11.00, în Sala „Arta” a muzeului.

Expozitia ‘Martori si victime, Iasi 1941’ ilustreazã, prin cele 30 de panouri, tragedia Pogromului de la Iasi din iunie 1941, comis la scurt timp dupã intrarea Romaniei in rãzboi. Mii de evrei au murit impuscati pe strãzile Iasului sau in curtea Chesturii de politie. Dintre cei ce au supravietuit masacrului de la Chesturã, multi si-au gãsit sfarsitul in ‘trenurile mortii’. Imaginile-document ale acestei expozitii refac cronologia masacrului, ajutand publicul sã-si contureze, pe de o parte, o idee clarã asupra tragicului eveniment si, pe de altã parte, sã inteleagã natura implicãrii statului roman in Holocaust. Vor sustine alocutiuni prof. univ. dr. Alexandru Florian, directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania ‘Elie Wiesel’, Elisabeth Ungureanu, directorul administrativ si de comunicare al Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania ‘Elie Wiesel’, Iancu Tucãrman, supravietuitor al Pogromului de la Iasi, si prof. dr. Ramona Maria Mocanu, directorul Muzeului Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui. Parteneri in proiect sunt Liceul Teoretic ‘Emil Racovitã’ Vaslui, Scoala Gimnazialã ‘Constantin Parfene’ Vaslui, Scoala Gimnazialã ‘Stefan cel Mare’ Vaslui si Scoala Gimnazialã ‘Vasile Alecsandri’ Vaslui. Expozitia ‘Martori si victime, Iasi 1941’ va putea fi vizitatã panã la data de 18 mai 2018.