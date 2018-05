Douã luni de închisoare pentru vânzarea de haine de firmã contrafãcute!

vineri, mai 4, 2018, 3:00

Dupã ce, în 2012, a fost condamnat cu suspendare pentru contrabandã cu tigãri, un vasluian a ajuns totusi dupã gratii pentru cã, în 2014, a vândut obiecte de încãltãminte si îmbrãcãminte „de firmã” contrafãcute. Chiar dacã i-a fost redusã la o treime pedeapsa acordatã de Judecãtoria Vaslui, Constantin Lãcãtusu tot va sta un an în închisoare si va trebui sã plãteascã 2.400 de euro firmei Puma, pentru articole pe care vasluianul sustine cã le-a cumpãrat din marile depozite din Capitalã.

În 2011, politistii vasluieni destructurau o grupare infractionalã care se ocupa cu vanzarea de tigãri de contrabandã in zona Bazarului municipiului Vaslui, cei sase membri ai grupãrii fiind ulterior condamnati la pedepse de panã la patru ani de inchisoare cu suspendare. Ulterior, unul dintre membrii grupãrii, Constantin Lãcãtusu, a continuat cu astfel de activitãti, trecand insã la vanzarea de articole de imbrãcãminte si incãltãminte ori parfumuri contrafãcute. Produse inscriptionate cu mãrcile unor firme renumite – Puma, Adidas, Nike, Hugo Boss, Armani, Lacoste, LùOreal, Tommy Hilfiger, Polo, Ralph Lauren ori Gas -, mãrfurile vandute de Lãcãtusu erau de o calitate net inferioarã, parfumurile pierzandu-si mirosul la cateva ore de la aplicare, iar hainele ‘de firmã’ se destrãmau sau isi pierdeau culorile la prima spãlare. Bãrbatul a fost prins vanzand astfel de produse in decembrie 2014, iar firmele respective s-au constituit parte civilã in dosar, considerand cã imaginea lor a fost grav prejudiciatã. Bãrbatul a fost condamnat la sase luni de inchisoare, magistratii Judecãtoriei Vaslui ridicand totodatã suspendarea executãrii pedepsei de 10 luni de inchisoare primitã pentru contrabandã, considerand cã faptele au fost comise in perioada de incercare stabilitã in 2012. Desi reprezentate de avocati ai unor renumite case de avocaturã din Bucuresti, firmelor de modã prejudiciate li s-a refuzat, ca neintemeiate, orice despãgubiri civile cerute, cu exceptia onorariilor avocatilor, cate 676 de lei fiecare. Nemultumite, casele de modã au contestat aceastã sentintã la instanta superioarã, la fel cum a procedat si Constantin Lãcãtusu. Motivarea acestuia: toate articolele de imbrãcãminte si incãltãminte contrafãcute pe care le-ar fi vandut au fost cumpãrate de la mari depozite de pe raza Bucurestiului si, in consecintã, respectivele societãti ar fi fost la fel de vinovate de punerea in circulatie a unor mãrfuri contracute. La sfarsitul lunii trecute, Curtea de Apel Iasi a dat sentinta definitivã in acest dosar. Desi au admis contestatia inculpatului, reducand la doar o treime, douã luni de inchisoare, pedeapsa datã initial de omologii vasluieni, judecãtorii ieseni au decis ca, prin ridicarea suspendãrii pedepsei de zece luni de inchisoare primitã in 2012, Lãcãtusu cã execute in regim de detentie o pedeapsã totalã de un an de inchisoare. În consecintã, bãrbatul a fost condus la Penitenciarul Vaslui pentru executarea pedepsei. În plus, magistratii Curtii de Apel Iasi au decis ca acesta sã plãteascã suma totalã de 2.400 de euro drept daune morale si materiale cãtre firma Puma SE, acesta fiind singurul dintre reclamanti care s-au ales cu despãgubiri.