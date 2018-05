«Domnul Orban sã alerge mai putin prin parc si mai mult prin bibliotecã!»

joi, mai 10, 2018, 3:00

Organizatia Femeilor Social Democrate din România a reactionat ferm împotriva afirmatiilor incalificabile pe care presedintele PNL le-a fãcut la adresa premierului Viorica Dãncilã, dar si la adresa altor persoane din administratia publicã, pe care le-a descris drept „oameni luati de la coada vacii” si „scroafe suite în copac”. Si senatorul Doina Silistru, presedintele Organizatiei Judetene de Femei din cadrul PSD Vaslui, a avut o reactie pe mãsurã: „Domnul Orban crede cã jignirea publicã este declaratie politicã. Domnul Orban crede cã trimiterile la regnul animal sunt vorbe de spirit. Îi transmitem domnului Orban cã se însalã”, a declarat senatorul Doina Silistru.

‘Este absolut inacceptabil acest limbaj jignitor al presedintelui PNL, domnul Ludovic Orban. Este incalificabil si de neimaginat ca un lider de partid sã se coboare atat de jos prin atitudinea si declaratiile sale. Iar dincolo de pozitia sa politicã, prin acest mod ofensator in care s-a adresat unor doamne, domnul Orban a incãlcat orice norme de civilizatie. Oricat de nervos ar fi domnul Orban, se impunea o minimã decentã in adresarea sa publicã. Cel mai grav e cã declaratia de acum nu e doar un derapaj izolat. Începand de la acele jigniri impotriva unor femei din politicã, unele colege actuale cu domnul Orban, despre care spunea cã au trecut prin patul sefilor pentru a avansa, apoi politica fãcutã cu ‘parul’, la care se referea mai recent presedintele PNL, urmatã de jignirea adresatã asa-numitilor ‘decretei’ de cãtre presedintele tineretului liberal si panã la ‘scroafele suite in copac’ la care s-a referit acum tot domnul Orban, se contureazã un model de comportament agresiv si defãimãtor impus ca linie de partid de la structurile de conducere ale PNL’, spune Rovana Plumb, presedintele OFSD, care a adãugat cã astfel de ofense incalificabile nu trebuie sã rãmanã nesanctionate de cãtre institutiile in drept si de cãtre societate in ansamblul ei. Senatorul Doina Silistru, prese – dintele Organizatiei Judetene de Femei din cadrul PSD Vaslui, se alãturã demersului de condamnare publicã a declaratiilor liderului PNL. ‘Poti spune despre unele declaratii cã sunt inadecvate, poti spune despre altele cã sunt nefericite, insã ultimele declaratii ale domnului Ludovic Orban chiar nu stiu cum ar putea fi etichetate. Este evident, cã domnul Orban crede cã jignirea publicã este declaratie politicã. Este la fel de evident cã domnul Orban crede cã trimiterile la regnul animal sunt vorbe de spirit. Îi transmitem domnului Orban cã se insalã si, inainte de a-i cere sã isi cenzureze cu mai multã atentie vorbele pe care le rosteste in spatiul public, le invitãm pe doamnele din PNL sã ia cu fermitate atitudine impotriva unui astfel de comportament, care nu face cinste unui om politic si, cu atat mai mult, unui lider de partid’, a declarat Doina Silistru. Pe de altã parte, sefa femeilor socialdemocrate din Vaslui nu crede cã liderul PNL va avea tãria sã isi cearã scuze. ‘Cand ai un astfel de limbaj, este greu de crezut cã poti compensa prin educatie. L-am vãzut recent pe domnul Orban alergand cu cainele prin parc si sfãtuindu-ne sã facem mai mult sport. La randul nostru, il sfãtuim pe domnul Orban sã alerge mai putin prin parc si mai mult prin bibliotecã, in cãutarea cãrtilor din care poate invãta cate ceva despre bunele maniere si exprimarea civilizatã’, a conchis senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru.