Doina Silistru: „Realitatea contrazice propaganda Opozitiei si lista de minciuni a presedintelui Iohannis”

luni, mai 21, 2018, 3:00

Fapt: în actuala guvernare PSD-ALDE, românii trãiesc mai bine, realitate confirmatã de statisticile a douã institutii de a cãror probitate nu se poate îndoi nimeni: Eurostat si Institutul National de Statisticã. Opozitia însã, împreunã cu presedintele Klaus Iohannis, contestã aceaste realizãri, prezentând informatii gresite si neconforme cu realitatea. „Importantele majorãri salariale în domeniul bugetar, în special în sãnãtate si învãtãmânt, urmate de majorãrile din mediul privat, dar si politica economicã si socialã a actualei guvernãri, au adus, prin cresterea nivelului de trai, mai multi români în clasa de mijloc si a redus sãrãcia. Este o realitate atestatã de Eurostat, care demonstreazã cã încã unul dintre angajamentele politice esentiale asumate de PSD se îndeplineste”, spune Doina Silistru, senator PSD de Vaslui.

‘Asistãm la o campanie fãrã precedent, venitã din partea adversarilor politici, in special a PNL, dar si a presedintelui Klaus Iohannis, prin care intreaga activitate si realizãrile actualei guvernãri PSD-ALDE sunt, dacã nu defãimate, in cel mai bun caz, minimalizate. Toate acuzele adversarilor nostri sunt contrazise de realitate, o realitate sustinutã de cifrele si statisticile a douã institutii de a cãror probitate nu se poate indoi nimeni: Eurostat si Institutul National de Statisticã (INS). Este un fapt: romanii trãiesc mai bine ca atunci cand la putere s-a aflat Guvernul ‘Zero’ al presedintelui Iohannis, condus de Dacian Ciolos’, sustine senatorul PSD de Vaslui Doina Silistru. În sprijinul acestei afirmatii, parlamentarul a prezentat o serie de date, publicate de Eurostat, conform cãrora, sute de mii de romani au iesit din zona de sãrãcie si sãrãcie severã dupã primul an de guvernare PDSALDE. Astfel, conform Eurostat, 695.000 de romani au iesit din riscul de sãrãcie si excluziune socialã iar 876.000 de romani au iesit din zona de sãrãcie severã. ‘Este cea mai mare scãdere din UE, consemnatã de Eurostat, in privinta riscurilor de sãrãcie. Se demonstreazã astfel cã incã unul dintre angajamentele politice esentiale asumate de PSD se indeplineste; mai mult, este dovada cã guvernarea PSD a adus mai multi romani in clasa de mijloc. Ca o primã consecintã, puterea de cumpãrare a salariatilor a crescut in mod real, ceea ce inseamnã cã nivelul de trai al romanilor a crescut dupã venirea PSD la guvernare. În pofida inflatiei si cresterii preturilor, in general, salariatii romani pot cumpãra mai mult decat anul trecut’, a argumentat Doina Silistru. Senatorul social-democrat a adus ca argument si confirmarea, de cãtre INS, a faptului cã nivelul de trai al romanilor a crescut. În martie 2018, puterea de cumpãrare a salariatilor a fost mai mare cu 10,1% fatã de martie 2017. În acelasi timp, in medie, salariile nete au fost, in martie 2018, cu 15,5% mai mari decat in luna martie 2017. Conform INS, in 2017, cifrele aratã o alocare suplimentarã de 50 de miliarde de lei, in total, pentru cresterea salarialã, comparativ cu 2016. Alte 36 de miliarde de lei vor fi alocate in plus, in acest an. ‘Practic, in primii doi ani de guvernare, suma adãugatã la salariile totale ale romani va depãsi 18 miliarde de euro, iar procesul va continua panã in 2022. Aceastã realitate contrazice din nou propaganda Opozitiei si lista de minciuni a presedintelui Iohannis. Trebuie spus cã cea mai mare crestere a salariilor din sectorul bugetar s-a inregistrat in domeniile sãnãtate si din educatie. Banii pentru aceste cresteri nu trebuie considerati drept cheltuieli exagerate, cum spune presedintele Iohannis, ci investitii in oameni si in noile generatii!’, a mai spus Doina Silistru. Conform datelor raportate de INS, cele mai mari cresteri din sectorul bugetar au avut loc in sectorul de sãnãtate, unde salariile din luna martie 2018 sunt in medie mai mari cu 22,3% fatã de martie anul trecut. Pe locul doi s-au situat salariile din educatie, unde cresterea a a fost cu 18,4%. ‘Aceste date raportate de INS aratã cã PSD si-a respectat una dintre cele mai importante promisiuni din campania electoralã, respectiv cresterea salariilor din Romania si tratarea sãnãtãtii si a educatiei ca domenii prioritare. Majorãrile de salarii din Sãnãtate si Educatie nu pot fi catalogate drept cheltuieli exagerate sau populiste, cum au sustinut Iohannis si PNL. Aceste majorãri sunt investitii in oameni, pentru cetãtenii romani, respectiv pentru ocrotirea vietii si a sãnãtãtii si pentru formarea generatiilor viitoare’, a mai spus Doina Silistru. Însã nu doar salariatii din sectorul bugetar au avut parte, in ultima perioadã de majorãri salariale, chiar fãcand abstractie de cresterea sala – riului minim, incepand cu 1 ianuarie 2018. Cresteri consistente de salarii s-au inregistrat in martie si in mediul privat: in industria tutunului (plus 32,1%), asigurãri, industria extractivã, imobi – liare si fabricarea bãuturilor (intre 16% si 26,5%), fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, distributia apei, industria metalurgicã, activitãti de editare, intermedieri financiare, etc, (intre 11,0% si 15,0%). ‘Adversarii nostri distorsioneazã realitatea, prezintã cifre mincinoase si incearcã pe orice cale sã discretizeze realizãrile programului nostru de guvernare, concretizat in imbunãtãtirea calitãtii vietii romanilor. Cred cã, in loc sã piardã atat de multã energie pentru a defãima realizãrile guvernului sau programul de guvernare al PSD, ar face bine sã vinã cu propuneri constructive. Dacã au!’, a conchis senatorul Doina Silistru.