Deputatul Daniel Olteanu: «Banii sãracilor sustin regiunile bogate»

joi, mai 31, 2018, 3:00

Deputatul Daniel Olteanu solicitã Guvernului sã identifice de urgentã surse de la bugetul de stat în vederea construirii a 150 km de autostradã în Moldova, pentru a echilibra astfel alocãrile de fonduri care au nedreptãtit pânã acum peste 25% din populatia tãrii. Olteanu sustine cã tronsonul Tisita – Bârlad – Albita reprezintã prima optiune pentru un drum de mare vitezã în Moldova cu fonduri de la bugetul de stat, întrucât celelalte proiecte sunt eligibile pentru a fi realizate cu fonduri europene. Investitia propusã este vitalã pentru racordarea judetului Vaslui la un mare coridor de transport, dar si pentru conectarea celor douã capitale românesti, Bucuresti si Chisinãu.

În cadrul unei declaratii in Parlament, Daniel Olteanu a atras din nou atentia asupra politicilor guvernamentale in urma cãrora regiunile bogate devin si mai bogate, in timp ce regiunile sãrace sunt condamnate, in continuare, la sãrãcie. Mai mult, Olteanu a avertizat membrii Guvernului cã strategia actualã pentru scãderea decalajelor regionale este una ‘ingrijorãtoare’, in conditiile in care se alocã fonduri uriase pentru stimularea mobilitãtii, adicã pãrãsirea Moldovei, in locul fondurilor pentru infrastructurã. A investi 1 miliard de euro pentru a-i determina pe moldoveni sã-si pãrãseascã locurile natale, in loc sã fie alocati acesti bani pentru marea infrastructurã a Moldovei, este ‘o alternativã inacceptabilã nu doar pentru Moldova, ci pentru Romania’, considerã deputatul independent. ‘Prin intermediul mai multor intrebãri si interpelãri adresate dupã alegerile din 2016 atat ministrilor, cat si prim-ministrului, pot sã transmit fãrã marjã de eroare care este politica Bucurestiului in ceea ce priveste Moldova. M-au preocupat douã mari teme, pe care nu le putem separa: scãderea decalajelor de dezvoltare intre regiuni si marile investitii in infrastructurã. Cu alte cuvinte, oprirea acestei politici guvernamentale in urma cãreia regiunile bogate devin si mai bogate, iar regiunile sãrace continuã sã fie condamnate la sãrãcie. Autostrãzile din jurul Clujului si drumurile de pãmant din jurul Vasluliului sunt, vreti – nu vreti, parte a aceleiasi Romanii. Ei bine, rãspunsurile sunt simple. Dacã e vorba de fonduri europene, Moldova nu se calificã sau ar putea avea autostrãzi peste incã o generatie, in ritmul actual. Dacã e vorba de bugetul de stat, nu sunt bani. Romania are acum 215 km de autostradã cu fonduri de la bugetul de stat, zero in Moldova. Pentru Moldova, care ar avea peste 25% din populatia tãrii, dacã ar reveni in tarã mãcar o parte din cei care au fugit de sãrãcie, nu s-au mai gãsit fonduri la bugetul de stat. Pentru zona Bucuresti au fost bani, pentru zona Cluj au fost bani de autostrãzi, cu fonduri de la bugetul de stat. Un minim echilibru, nu o favoare, nu o incercare de a diminua discrepantele regionale, ar presupune identificarea urgentã a surselor de la bugetul de stat pentru constructia a 150 km de autostradã in Moldova, asa cum s-a putut in celelalte regiuni’, a declarat Daniel Olteanu, care a mentionat cã principala preocupare a Guvernului ar trebui sã fie nu politicile de stimulare a mobilitãtii care duc la depopularea Moldovei, ci investitiile in infrastructura din aceastã regiune. În context, deputatul a subliniat cã tronsonul Tisita – Barlad – Albita reprezintã prima optiune pentru o autostradã in Moldova cu fonduri de la bugetul de stat. ‘Avand in vedere faptul cã Tg. Mures – Iasi si Bucuresti – Suceava sunt, conform rãspunsurilor oficiale, finantabile cu fonduri europene, prima optiune pentru o autostradã in Moldova, cu fonduri de la bugetul de stat, o reprezintã tronsonul Tisita – Barlad – Albita, care ar determina, pe langã racordarea judetului Vaslui la un mare coridor de transport, si apropierea celor douã capitale romanesti, Bucuresti si Chisinãu. Repet, Romania a construit 215 km de autostradã cu fonduri de la bugetul de stat, dar niciun km in Moldova. Ca o ironie amarã, moldovenii au construit autostrãzi cu fonduri de la bugetul de stat, dar nu la ei acasã. Grav este cã, in conditiile lipsei investitiilor in infrastructurã, alternativa pe care o exprimã membrii Guvernului pentru scãderea decalajelor este una ingrijorãtoare: fonduri pentru stimularea mobilitãtii. În loc sã investim 1 miliard de euro in marea infrastructurã a Moldovei, cheltuim 1 miliard de euro ca sã-i determinãm pe moldoveni sã-si pãrãseascã locurile natale, familia, poate chiar sã se dezrãdãcineze cu totul. Pentru cã nu le facem drumuri, sã pustiim Estul tãrii! Aceastã alternativã este inacceptabilã nu doar pentru Moldova, ci pentru Romania!’, a sustinut Daniel Olteanu in plenul Camerei Deputatilor.