Deputatul Daniel Olteanu a demisionat din PNL!

joi, mai 24, 2018, 3:00

Deputatul Daniel Olteanu si-a anuntat, ieri, demisia din calitatea de membru al Partidului National Liberal. Olteanu sustine cã gestul sãu este motivat de lipsa totalã de reactie a conducerii centrale a partidului în legãturã cu situatia fãrã precedent din Organizatia Judeteanã a PNL Vaslui, unde liderii actuali încearcã sã se impunã prin mãsuri abuzive. Plecarea lui Olteanu din partid lasã PNL-ul vasluian fãrã niciun parlamentar.

Daniel Olteanu spune cã, de la alegerile parlamentare din decembrie 2016 panã in prezent, liderii PNL de la centru nu au fost interesati sã medieze tensiunile din Filiala Vaslui si nu au intreprins niciun demers pentru clarificarea lucrurilor, desi au avut solicitãri repetate in acest sens. Dezamãgit de atitudinea indiferentã a presedintelui PNL, Ludovic Orban, care nu a reactionat nici dupã ce situatia din Organizatia de la Vaslui a ajuns in spatiul public, Olteanu i-a inaintat acestuia demisia sa, dupã 22 de ani de la data la care a semnat adeziunea la Partidul National Liberal. ‘În fata rãutãtilor, am rãspuns cu o manã intinsã, in fata nedreptãtilor, cu rãbdare, dar in fata abuzurilor repetate si fãrã precedent, care se practicã de un an si jumãtate in PNL Vaslui, unele dintre acestea fiind girate chiar de liderii de la centru, nu mai pot rãmane indiferent. Am ales sã renunt la calitatea de membru al Partidului National Liberal pentru cã, dincolo de apartenenta la o formatiune sau alta, cred cã mai importante sunt rezultatele pe care le poate aduce Vasluiului un reprezentant responsabil al judetului in Parlament. Am avut prilejul sã constat in toatã aceastã perioadã, cu mirarea si dezamãgirea unui membru cu o vechime de peste 20 de ani, cã actuala formulã de la conducerea PNL Vaslui nu face altceva decat sã arunce in derizoriu responsabilitatea fatã de problemele locuitorilor din cea mai sãracã zonã a tãrii. Mai mult, ajunsi la varful organizatiei prin alegeri nestatutare, membri care au putine lucruri in comun cu istoria PNL Vaslui scriu astãzi povestea unui faliment anuntat prin decizii politice indoielnice, zeci de excluderi fãrã drept de apel si instigare la urã fatã de unicul parlamentar liberal al judetului. Rãzboiul pornit impotriva mea incã din timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2016 s-a transformat intr-unul fãtis, cu intoxicãri ale spatiului public si campanii murdare de denigrare, care m-au vizat nu doar pe mine, ci si pe sustinãtorii mei, numiti chiar ‘disidenti’. Am fost hãrtuit, amenintat si somat in mod public de cãtre actualul presedinte al PNL Vaslui sã- mi ‘iau oamenii si sã plec’, am primit adrese oficiale si reprosuri cã nu as participa la sedintele BPJ programate in mod voit in timpul programului meu de la Parlament. Toate acestea au culminat, la sfarsitul lunii aprilie, cu un atac public furibund din partea unor reprezentanti ai conducerii PNL Vaslui, in care am fost acuzat, pe langã multe altele, cã aduc prejudicii de imagine partidului. Cat priveste munca mea ca deputat, cea mai elocventã atitudine publicã este cea a presedintelui impus al PNL Vaslui, deranjat de faptul cã am atras atentia ‘prea mult’ asupra problemelor care tin de infrastructurã. Este atitudinea care a definit actuala conducere a PNL Vaslui in ochii membrilor de partid care, spre dezamãgirea si dezgustul lor, nu mai au parte de unitate, echilibru, dialog sau diversitate de idei si de opinii, si nici de respectul cuvenit pentru anii de muncã petrecuti sub insemnele PNL. Am suficient de multã experientã politicã, acumulatã vreme de 20 de ani in care loialitatea mea a fost de nezdruncinat, incat sã inteleg cã drumul pe care merge acum PNL Vaslui este unul al falimentului, un drum pe care eu nu mai regãsesc principiile la care am aderat si in care cred. Din respect pentru vasluienii pe care ii reprezint in Parlament, am ales sã nu mã asociez cu dezastrul politic la care duc aroganta si agresivitatea unor ‘liberali’ care au confiscat partidul si vor sã-l stãpaneascã asemenea unui bun personal. Vasluiul si Moldova au nevoie de parlamentari care sã lupte pentru proiectele zonei, nu de unii care sã-si consume timpul si sãnãtatea in rãzboaie de partid. Toate demersurile pe care le voi face in continuare, in calitate de parlamentar, vor avea ca unicã motivatie, ca si panã acum, interesele locuitorilor din cea mai sãracã regiune a Uniunii Europene’, a declarat Daniel Olteanu, care a precizat cã, de ieri, activeazã ca deputat neafiliat.