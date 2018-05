Declaratie de dragoste netãrmuritã!

vineri, mai 25, 2018, 3:00

Mã numesc Rîmboi Laurentiu- Vicentiu, fiul lui Dumitru si al Mariei, nãscut la data de 23.03.1965, domiciliat în Bârlad, judetul Vaslui, si declar urmãtoarele: Am cunoscut-o din întâmplare si a fost dragoste la prima vedere! Un prieten, Dan Ionescu, mi-a prezentat-o si mi-a fãcut cunostintã, împreunã cu sora ei mai micã, însã ea a fost preferata mea, deoarece, chiar dacã era putin mai în vârstã, arãta mult mai bine decât sora ei. Ea a fost bunã prietenã cu tatãl lui Dan încã din anul 1979, când a intrat în familia lor. Împreunã cu mama lui Dan, au fãcut, „în trei”, multe concedii la munte si la mare. Atunci, blondã fiind, toti bãrbatii întorceau capul dupã ea. Acelasi obicei îl au si bãrbatii din ziua de azi, numai cã acum si femeile o admirã, întreabã de vârsta ei si de câti bãrbati au avut-o. Pot spune cã sunt doar al doilea bãrbat din viata ei, si am luat-o ca s-o protejez, s-o plimb, s-o alimentez cu ce are ea nevoie si sã ne bucurãm împreunã de viatã. De aventura noastrã a stiut, timp de 2 ani, doar un bun prieten, Radu Gorea (care, în treacãt fie spus, a avut multe la viata lui…). Bãietii mei, Rãzvan-Mãdãlin si Denis-Mihai, au îndrãgit-o din prima, ba chiar i-au fãcut cunostintã cu prietenii si prietenele lor. Sotia mea, Liliana, a fãcut întâmplãtor cunostintã cu ea, la… plata impozitelor pe anul 2017, când a aflat de la functionarii primãriei Bârlad cã ni s-a mãrit „familia”, mai precis cã avem o masinã veche… nou-noutã în garaj. Cã este vorba de masina mea, Dacia 1300, an de fabricatie 1979, capacitate motor 1289 cmc, putere 54 CP, atestatã ca vehicul istoric din 18 mai 2016, cred cã v-ati dat seama din prima! De prezenta masinii cu numãrul de înmatriculare VS-99-RLV si-au dat seama si vecinii, care au vãzut-o si au admirat-o în vara anului 2017, în parcarea din fata Sãlii Sporturilor si a blocului B de pe str. Mihail Kogãlniceanu din Bârlad. Cât îi priveste pe prietenii de la Clubul Retromobil – filiala Vaslui, ei au fãcut cunostintã cu „bãtrâna doamnã” mai devreme, unii la Moldova Classic Rally – editia a II-a, în parcarea Teatrului „V. I. Popa”, pe 22 mai 2016, altii, la Parada Toamnei, pe 17 noiembrie 2016!

* Rîmboi Laurentiu- Vicentiu

NOTÃ: Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA, este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.