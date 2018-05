De Ziua Copilului, «Tinerica» împlineste 45 de ani!

vineri, mai 11, 2018, 3:00

1 iunie, Ziua Copilului, este data la care autoturismul Dacia 1300 cu nr VS-73-JLB, apartinând inginerului vasluian Iulian Jalbã, împlineste 45 de ani de la prima înmatriculare. Atât fostul, cât si noul proprietar, îsi au originile în orasul Roman, judetul Neamt, iar Iulian Jalbã este bucuros cã a reusit sã achizitioneze un simbol al Epocii de Aur aflat într-o stare nesperat de bunã pentru vâsta lui.

Inginerul vasluian Iulian Jalbã a fãcut o pasiune pentru autoturismele românesti Dacia 1300, cu cât mai vechi, cu atât mai bune, pe care, dupã ce le restaureazã pentru a le reda strãlucirea de altãdatã, le prezintã publicului, fie în cazul evenimentelor organizate de aRetromobil Club România” – Filiala Vaslui, fie chiar cu ocazia plimbãrilor prin oras. Primul autoturism pentru care inginerul Jalbã a obtinut atestat de vehicul istoric este o Dacia 1300 din 1981, „descoperitã” pe un site de vânzãri de specialitate si achizitionatã de la o septagenarã din Bacãu. Cea de-a doua Dacie, care peste doar câteva zile va împlini 45 de ani de la prima înmatriculare, are ca prim proprietar un stimabil si respectabil domn în vârstã de aproape 87 de ani, iar achizitia ei are o poveste usor diferitã, însã cu un numitor comun: spatiul on-line. „Totul a început cu o plimbare avirtualã” pe internet prin orasul meu natal, Roman, în octombrie 2016, cu ajutorul lui Google Street View. M-am gândit sã fac o aescapadã” printr-un cartier mãrginas al orasului, cu case în stil vechi, pe unde speram sã gãsesc o astfel de masinã, uitatã undeva prin fata vreunei curti. Dupã câteva minute de navigat, am observat o Dacie albã, însã acea strada era „închisã”, si nu mã puteam apropia de locul respectiv cu ajutorul programului. În imagini se vedea o Dacie 1300, „muncitã”, ce avea la spate o remorcutã cu ajutorul cãreia, din câte am aflat ulterior, proprietarul transporta câtiva stupi în afara orasului. Trebuia ca cineva sã ajungã neaparat acolo, mai ales cã, imaginile fiind din 2012, sansele ca autoturismul sã mai fie acolo erau minime. Am apelat la fratele meu, care locuieste în Roman, si, dupã o vizitã la fata locului, acesta mi-a trimis o serie de fotografii, în care apãrea însã o altã masinã, tot Dacia 1300, total diferitã de cea initialã, având culoarea „alb 13” si pãrând într-o stare mult mai bunã decât prima. Proprietarul acesteia locuia în centrul orasului, desi eu îmi închipuiam cã ar fi trebuit sã locuiascã chiar la casa respectivã sau în zona cu pricina. Am aflat apoi cã masina în cauzã era doar tinutã acolo la un prieten, care dorea sã o cumpere, pentru a o folosi ca masinã donatoare de piese si elemente pe care sã le monteze pe propria masinã, cea vãzutã de mine pe internet, si care era acazatã” în altã parte a orasului, în altã curte. Dupã câteva zile, am ajuns la Roman si am avut o discutie cu anoul proprietar”: dacã stie ceva despre Dacia albã, dacã ar fi de vânzare; bineînteles, am fost respins repede, fãrã prea multe discutii si amãnunte. Dupã mai multe insistente, inclusiv din partea tatãlui meu, cunoscut în Roman, în aprilie anul urmãtor, am fost sunat de domnul respectiv, care mi-a dat numele si telefonul adevãratului proprietar al frumoasei masini. Încã de la prima întâlnire, discutia a mers pe fãgasul cel bun si am fãcut o întelegere initialã, mult asteptatã de mine si chiar de proprietar. Dupã ce a primit refuzul unui nepot de a duce mai departe povestea masinii, proprietarul mi-a înmânat cheile fãrã nici un regret, ba chiar bucuros cã vechea sa masinã va fi restauratã si repusã în circulatie. Am bãtut palma si Dacia din 1973 a fost salvatã! Trebuie sã remarc aportul celui care, timp de 44 de ani, a avut grijã de bãtrâna Dacie, efectuând tratamentele de întretinere specifice: valvolinã în usi, lonjeroane sau praguri, cearã în cavitãti, pentru a preveni ruginirea etc. Toatã caroseria este originalã, iar masina nu a suferit vreodatã vreun accident. Mai mult, face parte din cele care încã mai au piese pe care scrie „Made in France”, serie din care face parte. Tin încã legãtura cu fostul proprietar, care este extrem de bucuros cã autoturismul a ajuns pe mâini bune si, dupã cum spune, surâde de fiecare datã când vede poze trimise de mine cu masina sa, vedetã la parade „Retromobil Club România” la care nici nu a visat vreodatã. Cât de curând, „tinerica” mea Dacie 1300 albã va intra într-un amplu proces de restaurare, astfel încât sã poatã duce mai departe povestea celei mai iubite mãrci de masini din România”, ne-a povestit inginerul Iulian Jalbã. Asociatia „RETROMOBIL CLUB ROMÂNIA, este Asociatia nationalã a detinãtorilor si restauratorilor de vehicule istorice, care are ca scop promovarea si încurajarea conservãrii, restaurãrii si utilizãrii vehiculelor istorice în conditii istorice si tehnice corecte.