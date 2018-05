Cursuri gratuite pentru someri

marți, mai 15, 2018, 3:00

Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui organizeazã gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate în cãutarea unui loc de muncã li se oferã astfel posibilitatea dobândirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii, care sã mãreascã sansele ocupãrii unui loc de muncã.

Activitatea de formare profesionalã asigurã, prin organizarea de cursuri de formare profesionalã, pentru persoanele fizice si juridice interesate, servicii de calificare, recalificare, instruire si perfectionare profesionalã a fortei de muncã, pregãtirea profesionalã a personalului propriu din cadrul agentilor economici, in vederea prevenirii somajului. Sunt elaborate programe specifice de formare profesionalã pentru categoriile de persoane defavorizate sau cu sanse reduse de integrare pe piata fortei de muncã: tineri, femei, romi, persoane cu dizabilitãti, someri de lungã duratã, detinuti etc. Planul de formare pentru anul 2018 cuprinde 59 de programe de formare profesionalã, pentru un numãr de 1.015 someri si 48 de detinuti. Astfel, AJOFM Vaslui va organiza, in acest an, cursuri de calificare pentru urmãtoarele meserii/calificãri: agent de securitate, barman, brutar, bucãtar, coafor, cofetar-patiser, contabil, cusãtor piese din inlocuitori, casier, formator, frizer, inspector (referent) resurse umane, inspector in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, lucrãtor in comert, lucrãtor in cultura plantelor, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, pizzar etc. În aceastã lunã, AJOFM Vaslui deschide 7 programe de formare profesionalã: la Vaslui – 3 cursuri de formare profesionalã pentru operator introducere, validare si prelucrare, date pentru 20 someri, inspector resurse umane, pentru 14 someri, si infirmierã, pentru 24 someri; la Barlad – 2 cursuri de formare profesionalã pentru brutar, pentru 21 someri, si pizzar, pentru 14 someri; la Husi – 2 cursuri de formare profesionalã pentru agent de securitate, pentru 28 someri, si ingrijitori bãtrani la domiciliu, pentru 28 de someri. Somerii beneficiazã de pregãtire teoreticã si practicã pe toatã durata cursului si vor sustine gratuit, de cel mult douã ori, examenul de absolvire, la finalizarea cursului, beneficiazã de rechizite si materiale de instruire si, dacã este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice. De asemenea, beneficiazã, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupã caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasãri in cursul unei luni, dacã nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire, precum si de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventãrii cursului. Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare si consiliere din agentiile locale Vaslui, Barlad si Husi. Cursurile sunt gratuite si pentru somerii neindemnizati aflati in evindenta agentiei ca persoane in cãutarea unui loc de muncã. Orice persoanã care doreste sã beneficieze in mod gratuit de serviciile oferite de cãtre Agentie se poate inscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie dupã cartea de identitate, copie dupã certificatele de studii, adeverintã medicalã din care sã reiasã cã este apt de muncã sau are eventuale restrictii medicale.