Culturile agricole, grav afectate de secetã

vineri, mai 25, 2018, 3:00

Cu fiecare zi de secetã, situatia agriculturii vasluiene se agraveazã. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui, spune cã tot mai multi femieri semnaleazã telefonic efectele negative ale lipsei de apã din sol. ‘Nu am avut ploi nici sãptãmana trecutã. Cel mai mult a plouat la Deleni, unde s-au inregistrat doar 5 litri pe metrul pãtrat, ceea ce este foarte putin. În luna iunie, vom face o evaluare oficialã la cultura de grau. Sunt fermieri care au semãnat floarea-soarelui dupã ce au intros rapita pentru cultura verde, si a rãsãrit foarte rãu. Rapita a fost intoarsã pe la jumãtatea lunii martie si, panã s-a pregãtit patul si s-a semãnat, deja s-a instalat deficitul de apã in sol. Acum, ar mai putea pune pe aceste suprafete doar porumbî, a spus Gigel Crudu. Pe langã starea de vegetatie proastã a culturilor de toamnã, situatia este criticã si in ceea ce priveste culturile de primãvarã. Panã la aceastã datã a fost semãnat un procent de 85% din programul asumtat de fermieri, respectiv 146.000 de hectare. Este vorba despre 83.000 de hectare semãnate cu porumb, 45.000 hectare cu floarea-soarelui, dar si alte culturi, pe suprafete mai mici. Din cauza lipsei de apã din sol panã la o adancime de 25 centimetri, culturile de primãvarã nu rãsar uniform.