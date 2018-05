Copii cu copii

vineri, mai 25, 2018, 3:00

Fenomenul mamelor minore, care plaseazã România pe primele locuri din Europa, este unul complex, ale cãrui consecinte afecteazã atât mama, cât si copilul. Astfel, potrivit unei analize Salvati Copiii România, 5 din 10 mame cu vârsta sub 18 ani nu au fost niciodatã la control ginecologic, ceea ce a dus la o ratã de 4 ori mai mare a nasterilor premature. Doar în acest an, la Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui s-au nãscut 27 de copii ai cãror mame sunt minore, recordul fiind în 2015, cu 110 mame copil. Alte douã minore bârlãdence, în vârstã de 13 ani, au nãscut la spitale din Iasi. Fenomenul rãmâne îngrijorãtor, în ciuda eforturilor unor institutii, dar si a Organizatiei Salvati Copiii Vaslui care, în cadrul unui proiect SENS acordã atât consiliere, cât si sprijin material, inclusiv pentru transportul mamelor din comunitãti defavorizate la spitale pentru investigatii, monitorizare si, în caz de nevoie, tratament.

Începând din martie 2017, Organizatia Salvati Copiii a efectuat în 42 de comunitãti sãrace din 14 judete, între care si Vaslui, un studiu privind conditiile de viatã, locuire si stare de sãnãtate a copiilor si mamelor cu copii sub 5 ani si gravide, din mediul rural. În acest studiu au intrat si douã comune vasluiene, Dragomiresti si Osesti, unde, cu sprijinul voluntarilor, al medicilor de familie si asisten- tilor medicali si comunitari, au fost intervievate 1.268 de persoane, din care 635 din gospodãrii defavorizate, 558 persoane din gospodãrii în media localitãtii, dar si 75 de mame minore. Concluziile sunt triste: aproximativ o treime dintre persoanele care trãiesc în gospodãrii defavorizate se bazeazã, ca sursã de venit, pe ajutor social, alocatia copiilor sau venituri din munci ocazionale, jumãtate dintre acestea si 40% dintre mamele minore afirmând cã veniturile nu le ajung pentru strictul necesar. Mai grav, din cauza sãrãciei, 68,9% dintre aceste mame au zero informatii cu privire la planingul familial, iar dintre gravide, doar 47,8% au mers la control la medicul ginecolog si doar o treime au fãcut analizele recomandate. De cele mai multe ori, ele ajung direct la spital, pentru a naste, si, de aceea, în cazul a 40,9% dintre mamele minore, copiii se nasc prematur! Se ajunge aici din cauza lipsei de educatie: 30,5% dintre mamele din familii defavorizate nu au scoalã sau au scoala primarã neterminatã, iar 31% au finalizat doar gimnaziul. Cele mai multe dintre mamele minore provin din familii cu un nivel de educatie scãzut, sau monoparentale ori cu pãrinti care pun consumul de alcool, mai presus de copii. „Poate de aceea, 6 din 10 mame adolescente nu au avut niciodatã acces la informatii privind sãnãtatea reproducerii sau educatiei sexuale, iar 7 din 10 nu au beneficiat niciodatã de planificare familialã. Absenta unei îngrijiri adecvate a sarcinii nu afecteazã însã, doar mama, cât mai ales nounã scutul: 4 din 10 adolescente care devin mame au nãscut prematur, o pondere de 4 ori mai mare decât în rândul mamelor majore incluse în esantion. Ponderea mamelor minore în comunitãtile sãrace este mult mai mare decât în restul comunitãtilor. La Osesti, de exemplu, din 40 de gravide intrate în eviden- tele medicului de familie de la începutul acestui an, un sfert sunt minore!”, a arãtat prof. Irina Popa, coordonatorul local al Programului Salvati Copiii. Datele prezentate de aceasta au fost întãrite de dr. Lelia Croitoru, directorul medical al SJU Vaslui, „Doar în prima parte a acestui an, am avut 27 de copii nãscuti din mame minore, cea mai tânãrã având doar 14 ani, iar cei mai multi dintre copiii acestora au fost nãscuti prematur. O altã realitate tristã este faptul cã, de cele mai multe ori, diferentele de vârstã între mamã si tatãl copilului sunt foarte mari, într-un caz, tatãl având de trei ori vârsta mamei. Este greu de crezut cã, în acest conditii, este vorba de un consimtãmânt în deplinã cunostiintã de cauzã al minorei, si de cele mai multe ori, tatãl nu este deloc interesat de copil, cresterea acestuia cãzând doar în sarcina mamei si a familiei acesteia”. Dacã cea mai tânãrã mamã care a nãscut în acest an la SJU Vaslui are 14 ani, „recordul judetean” este detinut de douã mame din zona Bârladului, ambele în vârstã de 13 ani, care au nãscut la spitale din Iasi, dupã ce au ascuns sarcina nu doar fatã de colegi ori profesori, ci si de familii. În ambele cazuri, tatii sunt tot elevi, de clasa a X-a, respectiv a XI-a, iar dupã nastere, mamele au rãmas în familia lor, continuând scoala.